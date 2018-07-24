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Майкл Рукер ушел из Twitter из-за скандала вокруг Джеймса Ганна
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Майкл Рукер ушел из Twitter из-за скандала вокруг Джеймса Ганна 

Попкорн News 47 минут назад
Фото: Попкорн News
Скандал вокруг Харви Вайнштейна или Кевина Спейси происходящее с Джеймсом Ганном, конечно, не затмит, но увольнение режиссера «Стражей Галактики» уже сейчас становится одним из самых громких скандалов года, ежедневно обрастая новыми подробностями. Майкл Рукер, на днях публично поддержавший режиссера, на фоне происходящего демонстративно покинул свой Twitter-аккаунт.
В своих последних постах звезда «Ходячих мертвецов» и «Стражей Галактики» сначала признался, что очень расстроен «происходящим дерьмом», а затем перешел к еще более радикальным сообщениям — в частности, назвал Twitter «отстоем». Также Рукер добавил, что ни он сам, ни его представитель Twitter’ом больше пользоваться не будут. Финальным же аккордом в прощании Майкла Рукера с Twitter стала смена аватарки на фото, где актер позирует вместе с Джеймсом Ганном.
попкорнnews
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