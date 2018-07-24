Майкл Рукер ушел из Twitter из-за скандала вокруг Джеймса Ганна

В своих последних постах звезда «Ходячих мертвецов» и «Стражей Галактики» сначала признался, что очень расстроен «происходящим дерьмом», а затем перешел к еще более радикальным сообщениям — в частности, назвал Twitter «отстоем». Также Рукер добавил, что ни он сам, ни его представитель Twitter’ом больше пользоваться не будут. Финальным же аккордом в прощании Майкла Рукера с Twitter стала смена аватарки на фото, где актер позирует вместе с Джеймсом Ганном.

попкорнnews