Касаткина: «Буду рыдать, когда Надаль закончит карьеру»

«Сердце выбрало, когда мне было восемь лет. Когда люди говорят, что Надаль просто бегает и кидает на хафкорт, мне хочется спросить: вы в теннисе вообще разбираетесь? Я видела кучу матчей, когда Надаль побеждал, выходя к сетке на каждый третий мяч. Кстати, таким способом он обыграл Энди Маррея.

У Рафы один из самых разнообразных стилей игры. Все игроки говорят, что Рафа сильнее всех по мячу бьет. Никто так не лупасит. Он добавляет мячу вращения, и если по телевизору удар выглядит не таким сильным, то вживую все становится понятно.

Когда мне было 17 лет, я сфотографировалась с ним на US Open. Тогда я его увидела во второй раз, а в первый я сфотографировала его попу и выставила в «инстаграм». Это моя первая фотография в «инстаграме». А уже потом сделала с ним нормальное фото.

Все говорят, что Надаль больше всех предан теннису, что только им и живет. По нему видно, что он будет играть, пока все части тела не отвалятся. И я этому рада. Потому что, честно, я буду рыдать, когда он будет заканчивать карьеру. Я выросла на его теннисе, я сейчас смотрю и вдохновляюсь тем, как он играет. Я топ-спин у него переняла. Мало девочек крутят мяч. Меня спрашивают, как так. Я говорю, что с детства смотрю мужской теннис и всегда смотрю Надаля», — сказала Касаткина.