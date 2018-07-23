Стало известно, когда и как в Воронеже избавятся от неприятного запаха очистных 

Об этом и других технических экспериментах сегодня рассказали заместителю министра строительства и ЖКХ Андрею Чибису.
Большим гостям из столицы показали «умные» светофоры. Кстати, если они докажут свою эффективность, то их установят еще на 40 перекрестках. На первый взгляд неприметный новострой у Правобережных очистных сооружений призван спасти жителей посёлков Тенистый и Шилово от неприятного запаха. Заместителю министра строительства и ЖКХ Андрею Чибису пообещали, что уже в ноябре тут запустят цех механического обезвоживания. С его помощью минимизируют использование, так называемых, «иловых карт», из-за которых местные жители не решаются открывать в ветреный день окна. Ил из вторичных отстойников будет отжиматься в центрифуге. И с влажностью 75 процентов будет отправляться уже в подсушенном состоянии на полигоны ТБО. Ну, а воронежские энергетики заботятся в первую очередь о наращивании мощностей. Новый парогазовый блок уже почти готов. Он позволит в полтора раза увеличить выработку электроэнергии компании «Квадра», и при этом, по словам инженеров, сделает процесс более безопасным для окружающей среды. Подрядчики обещают уже в начале следующего года провести пуско-наладочные работы. Крупный потребитель — завод «Синтезкаучук», который потребляет примерно половину всей тепловой энергии. Тепловые издержки будут сокращены. Из цехов — к зелени и фонтанам. На Советской площади, ничуть не смущаясь высоких гостей, совсем маленькие воронежцы демонстрируют все преимущества соседства пешеходного фонтана и игровой площадки. В Советскую площадь было вложено из разных источников из разных источников финансирования 232 миллиона. 130 миллионов — это деньги сберегательного банка, 60 миллионов — это деньги по комфортной городской среде и наше финансирование порядка 50 с лишним миллионов. На площади Заставы столичные гости с интересом рассматривают «мозг» умных светофоров. Рабочие признаются, после настройки японских специалистов, его лишний раз стараются не трогать. Уже на совещании в правительстве региона замминистра заявляет: за ходом проекта «Умный город» в Воронеже следит вся страна. Заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис доволен тем, что в Воронеже идёт такой эксперимент: — Это очень серьёзный успех. Кстати, японские партнёры всегда приводят в пример город Воронеж. Даже на самых высоких трибунах. Помните, на петербургском форуме премьер-министр Японии нашему президенту говорил об успехах в Воронеже? Здесь стоит амбициозная задача, и в городе, и в области проект успешно реализуется. А вот для энергоэффективного капремонта в фонде уже денег не хватает. Слишком дорого обходятся работы на объектах культурного наследия. У замминистра попросили помощи. Ещё одна важная статья расходов — программа «Чистая вода». Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев пояснил, чем важен этот проект: — Для нас крайне важен этот проект. Мы понимаем, что у нас часть населённых пунктов либо лишены централизованного водоснабжения, либо качество воды нужно доводить до тех нормативов, которые есть. Ценный и, можно сказать, уникальный воронежский опыт, по словам столичных гостей — реконструкция устаревших очистных сооружений. Подобная проблема существует во многих городах. В Воронеже уже есть конкретные решения. В свою очередь, глава региона сообщил, что текущими проектами область не ограничится. Власти уже готовят документы для участия в национальных проектах на ближайшие шесть лет. Евгения Касилов, Анна Андреещева, Андрей Солодов.