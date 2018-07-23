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Российская делегация проинспектирует военный объект в Дании
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Российская делегация проинспектирует военный объект в Дании 

РИА Новости 45 минут назад
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российская делегация во вторник проинспектирует военный объект в Дании, сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Дании. Посещение по оценке будет проводиться 24 июля 2018 года в течение одного дня", — рассказал он журналистам.
Рыжков добавил, что подобные визиты по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.
В ходе посещения инспекторы посетят военный объект Дании в месте его обычного расположения в мирное время, а на брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.
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