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Ховард хотел бы закончить карьеру в «Вашингтоне»
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Ховард хотел бы закончить карьеру в «Вашингтоне» 

SPORT24.ru 46 минут назад
«Вашингтон Уизардс» представил центрового Дуайта Ховарда. Игрок будет выступать под 21-м номером, сообщается в «Твиттере» клуба.
В ходе пресс-конференции 32-летний центровой заявил, что хочет провести в Национальной баскетбольной ассоциация еще 8 сезонов. Также Ховард отметил, что не прочь играть за «Уизардс» до конца своей карьеры.
Напомним, переход Ховарда в «Вашингтон» состоялся как свободного агента. Его контракт будет рассчитан на два года, за которые он заработает $ 11 млн  Прошедший сезон баскетболист провел в «Шарлотт Хорнетс» и добился следующих показателей: 16,6 очка, 12,5 подбора, 1,3 передачи и 1,3 блок-шота в среднем за игру. Ховард трижды признавался лучшим оборонительным игроком НБА и восемь раз участвовал в матче всех звезд лиги.
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