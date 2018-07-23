Как ислам пришел на Северный Кавказ

Сейчас многим кажется, что Кавказ испокон веков был мусульманским, но это не так. Ислам начал свое наступательное движение на север в 7 веке, но во многих местах встретил ожесточенное сопротивление и широко распространился на Северном Кавказе лишь в 13–16 веках. До этого на Кавказе было распространено многобожие, а во многих местах процветало христианство.

Появление ислама на Северном Кавказе историки связывают прежде всего с экспансией арабского Халифата, который сражался с Сисанидами — династией персидских правителей, имевшими на Кавказе большое влияние, и с Хазарским каганатом, под властью которого частично находились земли Дагестана . Халифат в это время был огромным и могущественным государством, простирающимся от Атлантики до Индии. [С-BLOCK]

У Дагестана для арабов было стратегическое значение. Распространив на него влияние, Халифат ограждал себя от воинственных хазар и получал в распоряжение торговые пути. Борьба шла с переменным успехом: арабы даже захватывали Дербент , но хазары в союзе с местными племенами отбрасывали их на юг.

К восьмому веку граница Халифата шла по Кавказскому хребту рядом с городом. Крепости, устроенные арабами на границе, стали первыми оплотами ислама. В 732 году Дербент был взят халифом Масламой ибн Абдул-Маликом. Он построил несколько мечетей и заселил районы города выходцами из Халифата, посеяв первые зерна исламизации Северного Кавказа.

Дербент

Следующий правитель — Мерван ибн Мухаммед, продолжил дело брата и начал покорение внутренних районов Дагестана, распространяя ислам. Побежденные народы облагались налогом: они обязаны были поставлять арабам зерно и рабов — юношей и девушек. Такое положение вещей продолжалось довольно долго. Население сопротивлялось завоевателям и пыталось сохранить свою веру, в том числе и христианство.

Вскоре Халифат распался, но с 10-го века Дербент стал местом, откуда распространялась исламизация Северного Кавказа.

Вклад турок

Вклад в распространение ислама внесли турки-сельджуки, которые в 11 веке прошлись по Дагестану огнем и мечом. После их появления в Дагестане стал распространяться суфизм — особое, аскетическое течение, которое больше пришлось по душе местному населению, живущему по адатам — своду законов и обычаев. Исламизация населения стала происходить быстрее.

Воцарение на Северном Кавказе новой религии историки связывают прежде всего с тем, что новообращенные мусульмане освобождались от налогов — подушной и земельной подати, которыми были обложены все иноверцы. [С-BLOCK]

Следующая волна исламизации была связана с нашествием монголов, во время которого в Дагестан проникли туркоязычные племена, почитающие Аллаха, и к 14 веку ислам превратился в господствующую религию. В конце 15 века количество превратилось в качество: язычество и родовые культы отступили, и народы начали формироваться под влиянием новой религии.

Официальная история гласит, что табасараны, лезгины и рутульцы приняли ислам в 10 веке, в 11–13 веках Аллаха стали почитать лакцы и агулы, к концу 14 века — даргинцы и ногайцы, а к концу 15 — аварцы и кумыки.

Персы

16 век в Дагестане прошел под влиянием персидской династии Сефевидов. На Кавказе начал распространяться шиизм. В начале 16 века была даже попытка создать теократическое исламское государство, а шиизм имамитского толка был объявлен государственной религией. Правда, просуществовало такое государство недолго.

В 1813 году Иран отказался от Дагестана и некоторых других кавказских территорий в пользу России , и влияние шиитов так и не вышло за пределы предместий Дербента.

Золотая Орда

Проникновение ислама на Северный Кавказ с запада было связно с влиянием Золотой Орды, а позже — Османской империи и Крымского ханства. В конце 15-го века на Черноморское побережье Кавказа вторглись османы и принесли ислам «на кончиках копий».

Сопротивление адыгов и черкесов (кабардинцев) было отчаянным, но победы не принесло. Завоеванные земли обязывались приносить османам или крымскому хану дань и рабов. В 1570 году крымский хан Шах-бази-Гирей увел кабардинцев за Кубань и силой заставил их принять магометанство. Известно, что в конце 16 века кабардинцы присягали на верность московскому государю уже по законам ислама. Из Кабарды суннизм распространился на балкарцев.

В Чечню и Ингушетию ислам проник в золотоордынскую эпоху. Сначала его приняли в небольшом царстве Симсим, которое существовало на территориях Ножайюртовского и Гудермесского районов. Но основное распространение ислама здесь началось довольно поздно — в 15 веке с помощью мессионеров из Дагестана.

У историков вайнахского народа есть две версии, как происходила исламизация Чечни. Первая гласит, что исламом местных познакомили еще арабы в 13 веке, а вторая — что в 16 веке местные тейпы, посовещавшись, сами добровольно его приняли.

В 18 веке с помощью проповедников ислам проник на территорию Осетии, но большого распространения там не получил.

Закрепление ислама среди горских народов произошло в 19 веке во время Кавказской войны, когда имам Шамиль сумел создать имамат — государство, живущее по законам шариата, которое просуществовало 27 лет.