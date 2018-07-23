Список наркотиков хотят дополнить выявленными в Европе веществами

Люксембург, Испания, Словения, Польша, Франция, Чехия, Австрия, Великобритания, "Проектом предлагается внести в соответствующие разделы списков I и II перечня новые психоактивные вещества, появление которых, по данным Европейского центра наркотиков и наркомании, зафиксировано в ряде европейских стран ( Греция Португалия )", — говорится в тексте пояснительной записки.

В тексте отмечается, что в настоящее время в мире остается чрезвычайно сложной обстановка, связанная с высокими темпами и значительными масштабами распространения новых психоактивных веществ, которые находятся вне зоны международного и национального контроля.

"В связи с этим одним из наиболее перспективных направлений оперативного реагирования на появление на территории РФ неподконтрольных новых психоактивных веществ является работа «на опережение» — на своевременное выявление на европейском наркорынке «новинок» психостимуляторов и быстрое установление за ними мер государственного контроля на территории нашей страны", — подчеркивается в пояснительной записке.

Узбекистаном, Молдавией и Кроме того, для унификации и построения единого подхода по контролю за наркотиками и психотропными веществами на территории стран–членов СНГ в России предлагается установить аналогичные с Арменией Белоруссией меры госконтроля за синтетическими каннабиноидами JWH-133 и HU-308, а также триптаминами (ибогаин и гармин).

В тексте пояснительной записке отмечается, что новое психоактивное вещество гармин неоднократно изымалось правоохранителями на территории РФ (Москва, Башкортостан , Курганская и Оренбургская области). Также отмечается, что вещества, за которыми предлагается установить контроль, не используются в промышленности, хозяйственной деятельности, а также научных, учебных и медицинских целях.

При этом, как следует из текста, большая часть из этих веществ может быть заказана на различных интернет-ресурсах и доставлена в Россию по почте.