С кем не бывает! Тейлор Свифт упала во время выступления 

Тейлор Свифт (28), как и многие другие звезды, умеет выходить красиво из неловких ситуаций.

Так, вчера певица выступала со своим шоу на стадионе MetLife в Нью-Джерси. Но к концу песни Call It What You Want она поскользнулась и упала. Правда, получилось это настолько неожиданно, что многие подумали, что так и должно быть. Уже через секунду Тейлор стояла на ногах и даже продолжила танцевать.