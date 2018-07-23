Что будет с ценами на рыбу и морепродукты в этом году

Пелагическая путина, которая проходит в верхних слоях воды, на Дальнем Востоке в этом году началась раньше. Суда вышли в Южно-Курильскую экспедицию уже в начале июля — рыба подошла. «К 17 июля рыбаки добыли 3,5 тысячи тонн сардины и 1,5 тысячи тонн скумбрии. В прошлом году к этой дате суммарно было только 84 тонны», — сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

Такие богатые на улов сардины и скумбрии циклы случаются приблизительно раз в четверть века и длятся от пяти до десяти лет, рассказывают эксперты. Сейчас как раз начало «урожайного» цикла. По идее, в следующие годы рыбы должно быть еще больше. Потом иваси снова уходит на 20-25 лет.

Называются разные причины. «В советское время, когда стояла задача нарастить недорогое потребление рыбы, практически истребили популяцию иваси. Сейчас она начала восстанавливаться», — рассказал «РГ» аналитик продовольственного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод

Кстати, иваси — это не сельдь, как многие помнят из советских времен, а просто рыба из семейства сельдевых. Иваси — это дальневосточная сардина. Ее стали так называть по сходству с селедкой и японскому названию «ма-васи». Есть еще версия, что название «сардина» плохо воспринималось советским человеком.

Иваси очень любят японцы. А вот в России с ней есть некоторые сложности. «У этой рыбы быстроокислямый жир, который начинает плохо пахнуть. А российские проблемы с береговой инфраструктурой хранения рыбы, рефрижераторами для перевозки могут создать сложности в транспортировке рыбы к массовому потребителю, особенно в дальние регионы», — отметил Леонид Холод. Поэтому, имея в виду, что транспортировка составляет немалую часть в конечной цене товара, вряд ли можно ожидать снижения цены на иваси.

Проще ситуация со скумбрией. «Если скумбрии будет и дальше много и к ней добавятся большие объемы другой рыбы, цена на морепродукты в целом может незначительно пойти вниз или хотя бы остаться на прежнем уровне. Главное, чтобы на рыбу был платежеспособный спрос, а с этим проблема», — полагает эксперт.

Исполнительный директор «Рыбного союза» Сергей Гудков тоже напоминает об экономических причинах, влияющих на цену. «Из России около 2 миллионов тонн, или 40 процентов рыбы идет на экспорт. Нашим рыбакам выгоднее продавать ее за рубеж. Но государство может отрегулировать это», — отмечает эксперт.

Например, в договоры квот на вылов можно включить обязательство о поставке рыбы на российские прилавки, в общепит и госучреждения. А через пять лет поощрить таких поставщиков расширением квот. «То же правило можно распространить на вылов рыбы российскими судами и на тех, кто поставляет рыбу на российские заводы на переработку. Если каждые пять лет добавлять до 10 процентов квоты, то через два-три цикла сформируется экономически обоснованная и выгодная для наших рыбаков система распределения ресурсов на внутренний и внешний рынки. И это приведет к росту ассортимента и снижению цен», — полагает Сергей Гудков.

Кроме того, можно безболезненно наращивать экспорт и на этом зарабатывать за счет продажи переработанной рыбы. «Если мы будем больше внимания уделять переработке, то в совокупности можно продавать за рубеж уже не 2, а 3-3,5 миллиона тонн рыбы. При этом создавать новые предприятия, рабочие места, производя продукт с высокой добавленной стоимостью. Сейчас пока доля переработанного товара в общем объеме экспорта занимает не более 10 процентов», — говорит Сергей Гудков. Кроме того, можно регулировать рынок ставкой сбора за пользование водными ресурсами, по аналогии с полезными ископаемыми.