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КРМО поделится своим опытом с членами Ассоциации индустриальных парков
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КРМО поделится своим опытом с членами Ассоциации индустриальных парков 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Корпорация развития Подмосковья поделится с членами Ассоциации индустриальных парков опытом развития промышленных территорий региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.
Глава Корпорации развития Московской области Кирилл Бычков избран в состав членов правления Ассоциации индустриальных парков. Решение было принято на прошедшем 20 июля общем заседании членов АИП, на котором участники обсудили итоги работы организации в 2017 году и текущие вопросы о деятельности ассоциации.
«У нас в регионе функционирует 73 промышленных площадки — больше, чем в любом другом регионе России. Еще более 10 находится в стадии создания, часть из которых начнет работать уже в этом году, и Корпорация развития Московской области активно участвует в этих процессах. У нее есть опыт и желание делиться своими лучшими практиками организации работы индустриальных парков с членами ассоциации», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.
В рамках прошедшего мероприятия члены АИП также посетили две производственных площадки — Victoria Industrial Park и «Дега-Ногинск», где познакомились с организацией работы управляющих компаний индустриальных парков и действующим производством компании Roto Frank.
В выездном заседании приняли участие более 100 человек, в том числе представители целого ряда региональных корпораций развития, особых экономических зон и индустриальных парков России. На общем заседании также было принято решение о начале процедуры переименования Ассоциации индустриальных парков в Ассоциацию индустриальных парков России.
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