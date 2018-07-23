«Черноморец» переиграл «Олимпик» 

Евро-футбол.Ру: последние новости

​Сёмин: "Надеемся, что Крыховяк к нам присоединится"

Тарасов: "Спасибо жёлтым газетёнкам и недоброжелателям - я купил самолёт"

​Агент: "Габулов не играл за "Брюгге" в матче за Суперкубок, но всё может быстро измениться"