«Черноморец» переиграл «Олимпик» 

Одесский «Черноморец», который остался в Премьер-лиге Украины из-за расформирования «Полтавы», проводил дома матч первого тура с «Олимпиком». Хозяева забили по голу в каждом тайме и отпраздновали победу со счетом 2:1.
Протокол игры
Черноморец Од Олимпик Дн (1:0) Рыжук Дмитрий 9'
(2:0) Татарков Никита 65'
70' Maksym Degtyarev (2:1)
Литовченко Сергей Сергеевич • Грачёв Глеб • Рыжук Дмитрий • Ярмоленко Артём 84' • Трубочкин Иван • Савченко Алексей • Чорний Артём • Леонов Дмитрий 54' 77' (Карноза Артур (77') • Смирнов Евгений 22' • Татарков Никита • Диденко Анатолий
Запасные: Безрук Дмитрий • Хомутов Владислав • Остапенко Олег Олегович • Норенков Денис • Andriy Shtohrin
Volodymyr Krynsky • Немчанинов Дмитрий • Гришко Дмитрий • Мелинишин Сергей 67' • Вакуленко Сергей 18' • Зубейко Евгений • Сондей Иван 66' (Беленький Станислав (66') • Ксёнз Павел 75' (Пасич Геннадий (75') • Кольцов Виталий • Загорулько Артур 56' (Maksym Degtyarev (56') • Балашов Виталий
Запасные: Пасич Евгений • Kostiantin Machnovskiy • Морозенко Евгений • Evgen Troyanovsky
23 июля. Стадион «Черноморец».