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«Черноморец» переиграл «Олимпик»
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«Черноморец» переиграл «Олимпик» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Одесский «Черноморец», который остался в Премьер-лиге Украины из-за расформирования «Полтавы», проводил дома матч первого тура с «Олимпиком». Хозяева забили по голу в каждом тайме и отпраздновали победу со счетом 2:1.
Протокол игры
Черноморец Од  Олимпик Дн  (1:0) Рыжук Дмитрий 9'
(2:0) Татарков Никита 65'
70' Maksym Degtyarev (2:1)
Литовченко Сергей Сергеевич • Грачёв Глеб • Рыжук Дмитрий • Ярмоленко Артём 84' • Трубочкин ИванСавченко АлексейЧорний АртёмЛеонов Дмитрий 54' 77' (Карноза Артур (77') • Смирнов Евгений 22' • Татарков Никита • Диденко Анатолий
Запасные: Безрук ДмитрийХомутов ВладиславОстапенко Олег ОлеговичНоренков Денис • Andriy Shtohrin
Volodymyr Krynsky • Немчанинов Дмитрий • Гришко Дмитрий • Мелинишин Сергей 67' • Вакуленко Сергей 18' • Зубейко ЕвгенийСондей Иван 66' (Беленький Станислав (66') • Ксёнз Павел 75' (Пасич Геннадий (75') • Кольцов ВиталийЗагорулько Артур 56' (Maksym Degtyarev (56') • Балашов Виталий
Запасные: Пасич Евгений • Kostiantin Machnovskiy • Морозенко Евгений • Evgen Troyanovsky
23 июля. Стадион «Черноморец».
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