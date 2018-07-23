Волгоград оказался в середине рейтинга самых матерящихся городов России

Волгоград по итогам проведенного опроса занял «почетное» место среди трех десятков российских городов, жители которых используют в беседах неприличные выражения. В топе самых матерящихся городов город-герой на Волге обосновался на 15-й строчке. Эксперты считают, что во всем виноват интернет.

Волгоград оказался в середине рейтинг-листа среди самых матерящихся городов России

Чтобы выявить самые матерящиеся города нашей страны, социологи независимого агентства ZOOM MARKET задавали россиянам три вопроса: Вы ругаетесь матом? Как часто Вы ругаетесь матом? Сегодня Вы ругались матом? В число трех тысяч опрошенных попали в том числе и волгоградцы в возрасте от 18 до 54 лет. Горожане честно признались, что «грешат».

— На молодое поколение сильное негативное влияние оказывают отечественные музыкальные группы, которые используют мат в своих песнях, — убеждены эксперты агентства. — Нецензурно выражаться также провоцирует популярный видеохостинг. Его контент часто содержит ненормативную лексику, и со стороны органов исполнительной власти никак не модерируется.