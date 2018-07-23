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Волгоград оказался в середине рейтинга самых матерящихся городов России
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Волгоград оказался в середине рейтинга самых матерящихся городов России 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Волгоград по итогам проведенного опроса занял «почетное» место среди трех десятков российских городов, жители которых используют в беседах неприличные выражения. В топе самых матерящихся городов город-герой на Волге обосновался на 15-й строчке. Эксперты считают, что во всем виноват интернет.
Волгоград оказался в середине рейтинг-листа среди самых матерящихся городов России
Чтобы выявить самые матерящиеся города нашей страны, социологи независимого агентства ZOOM MARKET задавали россиянам три вопроса: Вы ругаетесь матом? Как часто Вы ругаетесь матом? Сегодня Вы ругались матом? В число трех тысяч опрошенных попали в том числе и волгоградцы в возрасте от 18 до 54 лет. Горожане честно признались, что «грешат».
— На молодое поколение сильное негативное влияние оказывают отечественные музыкальные группы, которые используют мат в своих песнях, — убеждены эксперты агентства. — Нецензурно выражаться также провоцирует популярный видеохостинг. Его контент часто содержит ненормативную лексику, и со стороны органов исполнительной власти никак не модерируется.
Лидирующую позицию в неприглядном рейтинге заняла Пермь. «Серебро» по нецензурной лексике — у жителей Воронежа, «бронза» — у проживающих в городе Иваново. Меньше всего сквернословят в Казани. Столица Татарстана занимает тридцатую строчку в рейтинг-листе.
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