Flamie: «Zeus — один из лучших капитанов в CS:GO на данный момент»

Егор flamie Васильев рассказал, что Данил Zeus Тесленко стал лучшим капитаном в мире после возвращения в Natus Vincere. В интервью DBLTAP игрок отметил, что в этом лидеру команды помог тренер Михаил Kane Благин. Васильев также объяснил, что состав начал больше тренироваться после того, как он и Александр s1mple Костылев отказались перейти в SK Gaming.