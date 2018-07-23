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Flamie: «Zeus — один из лучших капитанов в CS:GO на данный момент»
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Flamie: «Zeus — один из лучших капитанов в CS:GO на данный момент» 

CyberSport.ru 4 часа назад
Фото: CyberSport.ru
Егор flamie Васильев рассказал, что Данил Zeus Тесленко стал лучшим капитаном в мире после возвращения в Natus Vincere. В интервью DBLTAP игрок отметил, что в этом лидеру команды помог тренер Михаил Kane Благин. Васильев также объяснил, что состав начал больше тренироваться после того, как он и Александр s1mple Костылев отказались перейти в SK Gaming.
Perfectworld.com  По словам Васильева, с тех пор, как он и s1mple отказались присоединиться к бразильскому составу, Natus Vincere стала играть гораздо лучше благодаря постоянным тренировкам: «Дело в том, что мы очень много времени провели на буткемпах. Много тренировались. После того, как я и s1mple решили остаться в команде, мы старались делать максимум для состава. Играли в CS сколько могли. Теперь мы видим, что дела наладились. Сейчас состав играет просто отлично, играет как команда». Васильев отметил, что Zeus достиг успеха как лидер благодаря работе с Kane: «Наверное, Zeus — один из лучших капитанов в CS:GO на данный момент. Думаю, во многом он преуспел благодаря Kane. Они отлично понимают друг друга и всегда смотрят записи игр вместе. К тому же они хорошие друзья. Все делают вместе. Даже думают одинаково. Много работают. Это определенно одна из сильнейших пар капитана и тренера в мире. Мне кажется, Zeus стал лучшим лидером, чем когда он играл в NaVi в прошлый раз». 22 марта основатель Flickshot.fr Гийом neL Канело заявил, что SK Gaming договаривается с NaVi о трансфере s1mple и flamie. Предполагалось, что они заменят в составе Эпитасио TACO де Мело и Рикардо boltz Прасса. Позже CEO Natus Vincere Евгений Золотарев сообщил, что игроки останутся в команде. В 2018 году NaVi победили на трех турнирах — StarSeries i-League Season 5, CS:GO Asia Championships 2018 и ESL One Cologne 2018. В первом матче ELEAGUE CS:GO Premier 2018 коллектив обыграл Fnatic. Команда поборется с mousesports за место в плей-офф турнира. Начало игры запланировано на полночь 24 июля.
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