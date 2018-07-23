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Борцы с коррупцией на Украине борются между собой
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Борцы с коррупцией на Украине борются между собой 

Украина.ру 36 минут назад
Фото: Украина.ру
23 июля в ходе пресс-конференции «Тенденции недели: прогнозы политологов» директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков проанализировал борьбу за власть между Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратурой (САП).
«К этому привело — заключение квалификационно­-дисциплинарной комиссии по главе САП Назару Холодницкому. С этим не может смириться директор НАБУ Артем Сытник (который хотел увольнения противника, а не выговора, как решила комиссия — ред.). Когда начинался процесс вокруг Холодницкого, Сытник говорил, что при сложившейся ситуации, НАБУ будет очень сложно в дальнейшем сотрудничать с действующим главой САП. И здесь Артем Сытник получает удар под дых в виде решения комисссии. Так что Хлодницкий будет продолжать выполнять свои функции. К этому добавляется закрытие «дела рюкзаков Авакова», где Холодницкий разводит руками — дескать, меня обвиняют в давлении на своих прокуроров, а решение не мое, а руководителя следственной группы. А я, Холодницкий, посмотрю и вынесу свой вердикт», — сообщил эксперт.
И после этих событий началось серьезное противостоние в НАБУ. А на фоне этого происходит жесткая дискуссия между антикоррупционером-общественником Виталием Шабуниным и давним приближенным к министру МВД Ильей Кивой, по совместительству, являющимся главой Соцпартии.
Политолог уверен: все зашло в стадию фарса и открытого конфликта, а возможностей для примирения между этими структурами уже нет. Формально они будут выполнять свои функции, а на деле будут пытаться подставить подножку друг другу. К тому же, к Артему Сытнику есть претензии касательно его ночных встреч с президентом Порошенко. А к Холодницкому — вопросы по «рюкзакам Авакова», да и позиция генпрокурора Юрия Луценко по начальнику САП более, чем однозначна — место за ним, скорее всего, будет сохранено.
«Я не совсем понимаю поведение силовых подразделений НАБУ, когда они ворвались в здание аэропорта «Киев». В отличие от САП, у Антикоррбюро есть военизированный орган — личный блок, обеспечивающий как работу, так и безопасность структуры. На мой взгляд, он сработал неэффективно», — также подметил Разумков.
Вместе с тем, аналитик не верит в то, что кто-то из противоборствующих сторон разошлись под крыло главы МВД Арсену Авакову и президента Украины Петра Порошенко. Ведь и председатель НАБУ, и его коллега из САП тесно работали с представителями США в Киеве. И переход их под украинских политиков — это падение личного веса и рейтингов Америки. Разумков предполагает, что если такой переход и осуществлен, то является ситуативным.
«Поживем-посмотрим. Мы видели заявление и Штатов, и европейских государств. Это им явно не нравится, и к чему это может привести — в том числе, какие последствия будут лично для Сытника и Холодницкого — пока еще непонятно», — резюмировал политический эксперт.
16 июля директор НАБУ Артем Сытник направил в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров возражения на вывод ее члена, рекомендовавшего ограничиться выговором вместо увольнения Назара Холодницкого с должности руководителя САП. Таким образом, он прямо потребовал увольнения главы САП. Заседание квалификационно-дисциплинарную комиссии прокуроров состоится во вторник, 24 июля.
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