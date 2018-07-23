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Болельщики ЦСКА остановили машину Витинью
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Болельщики ЦСКА остановили машину Витинью 

Спорт-Экспресс 35 минут назад
Фанаты «армейцев» после встречи с игроками продолжили «охоту» на своих кумиров. Болельщики остановили машину, в которой сидел Витинью, фотографировали его и несколько минут не выпускали транспортное средство на дорогу. (Ярослав СУСОВ)
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