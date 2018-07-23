Денис Мантуров вручил государственные награды работникам оборонных предприятий

Глава Минпромторга России от себя и от имени Президента Российской Федерации поблагодарил всех сотрудников предприятий ОПК за их огромный вклад в развитие и создание специальной техники. Он подчеркнул, что именно высокий профессионализм и особый подход к делу позволяет ускоренно наращивать технологическую и научную независимость страны, укреплять ее обороноспособность и в конечном итоге обеспечивать национальную безопасность.

По итогам мероприятия награды от Министра получили 62 сотрудника оборонных предприятий и других отраслей промышленности.