Денис Мантуров вручил государственные награды работникам оборонных предприятий 

Москва, 23 июля. — Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров вручил работникам предприятий промышленности государственные награды, утвержденные указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Глава Минпромторга России от себя и от имени Президента Российской Федерации поблагодарил всех сотрудников предприятий ОПК за их огромный вклад в развитие и создание специальной техники. Он подчеркнул, что именно высокий профессионализм и особый подход к делу позволяет ускоренно наращивать технологическую и научную независимость страны, укреплять ее обороноспособность и в конечном итоге обеспечивать национальную безопасность.
По итогам мероприятия награды от Министра получили 62 сотрудника оборонных предприятий и других отраслей промышленности.