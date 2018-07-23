Юрий Семин: «Мы приносим счастье и радость. Значит, играем хорошо»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил, что почувствовал близость чемпионства только после матча с "Зенитом" . По его словам, главное для команды — приносить радость болельщикам.

— После какого матча вы поняли, что команде по силам стать чемпионом?

— Как ни странно, я почувствовал, что мы может стать чемпионами после игры с «Зенитом», а до этого мы шли от игры к игре, готовились к каждому матчу, хорошо тренировались и заранее ничего не загадывали. Это было правильно.

— Какие первые эмоции были после того, как закончился матч с «Зенитом»?