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Юрий Семин: «Мы приносим счастье и радость. Значит, играем хорошо»
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Юрий Семин: «Мы приносим счастье и радость. Значит, играем хорошо» 

Спорт-Экспресс 23 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил, что почувствовал близость чемпионства только после матча с "Зенитом". По его словам, главное для команды — приносить радость болельщикам.
— После какого матча вы поняли, что команде по силам стать чемпионом?
— Как ни странно, я почувствовал, что мы может стать чемпионами после игры с «Зенитом», а до этого мы шли от игры к игре, готовились к каждому матчу, хорошо тренировались и заранее ничего не загадывали. Это было правильно.
— Какие первые эмоции были после того, как закончился матч с «Зенитом»?
— Самые сильные эмоции о которых даже сложно сказать. Я видел вашу радость. Это было для нас самое главное. Если мы приносим для вас счастье и радость. Значит, мы играем хорошо. Именно поэтому вас стало больше приходить на стадион. Вы видите самоотдачу футболистов и стали к нам ближе. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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