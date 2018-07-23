Ещё
Лекомцев стал игроком «Северстали»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лекомцев стал игроком «Северстали» 

Спорт-Экспресс 53 минуты назад
Защитник Иван Лекомцев стал игроком "Северстали", информирует официальный Твиттер клуба. Соглашение с 33-летним россиянином рассчитано до конца следующего сезона.
Хоккейный клуб «Северсталь» заключил контракт с Иваном Лекомцевым сроком на один сезон💪💪💪 💛🖤 #хоккейважнее #хоккей #хксеверсталь #череповец #hcseverstal #khl #hockey #кхл #стальные pic.twitter.com/aOkaTX5dLq
— HC Severstal (@severstalclub) 23 июля 2018 г.
В минувшем сезоне Лекомцев выступал в составе «Локомотива». Он принял участие в 55 матчах и набрал 13 (5+8) очков.
Спорт-Экспресс: последние новости
Звонарева проиграла Канепи в первом круге турнира в Москве СМИ: "Краснодар" подпишет с Пабло четырехлетний контракт Андрей Лунин: "Рад быть первым украинцем, надевшим футболку "Реала"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль130
Когда грянет кризис и другие события дня7
Украинский политик лично проверил Крымский мост42
Пытавшим заключенного тюремщикам нашли оправдание191
Россияне взбунтовались из-за нового налога462
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение