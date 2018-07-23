Лекомцев стал игроком «Северстали»

Защитник Иван Лекомцев стал игроком "Северстали" , информирует официальный Твиттер клуба. Соглашение с 33-летним россиянином рассчитано до конца следующего сезона.

Хоккейный клуб «Северсталь» заключил контракт с Иваном Лекомцевым сроком на один сезон💪💪💪 💛🖤 #хоккейважнее #хоккей #хксеверсталь #череповец #hcseverstal #khl #hockey #кхл #стальные pic.twitter.com/aOkaTX5dLq

— HC Severstal (@severstalclub) 23 июля 2018 г.

В минувшем сезоне Лекомцев выступал в составе «Локомотива». Он принял участие в 55 матчах и набрал 13 (5+8) очков.