В департаменте транспорта назвали дату возвращения троллейбуса № 16 на линию

6-й троллейбус уже курсирует по Куйбышева

Представители департамента транспорта Самары ждут, когда их коллеги из департамента городского хозяйства и экологии обустроят остановочные павильоны по пути следования троллейбуса № 16.

— Подготовительные работы мы провели. Как только нам сообщает о готовности павильонов, троллейбусы поедут. В планах это август, — написали в твиттере сотрудники департамента транспорта.

Троллейбусный маршрут № 16 мэрия отменила перед началом мундиаля, когда улицу Куйбышева сделали пешеходной на время проведения в Самаре матчей чемпионата мира.

Затем на Куйбышева вернули 6-й троллейбус.