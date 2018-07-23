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В департаменте транспорта назвали дату возвращения троллейбуса № 16 на линию
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В департаменте транспорта назвали дату возвращения троллейбуса № 16 на линию 

63.ru 55 минут назад
Фото: 63.ru
6-й троллейбус уже курсирует по Куйбышева
Представители департамента транспорта Самары ждут, когда их коллеги из департамента городского хозяйства и экологии обустроят остановочные павильоны по пути следования троллейбуса № 16.
— Подготовительные работы мы провели. Как только нам сообщает о готовности павильонов, троллейбусы поедут. В планах это август, — написали в твиттере сотрудники департамента транспорта.
Троллейбусный маршрут № 16 мэрия отменила перед началом мундиаля, когда улицу Куйбышева сделали пешеходной на время проведения в Самаре матчей чемпионата мира.
Затем на Куйбышева вернули 6-й троллейбус.
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