Вспышку чумы выявили в Ивановской области

Вспышка африканской чумы свиней зарегистрирована на территории Ивановской области , сообщает территориальное управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям.

По данным ведомства, специалисты областной ветеринарной лаборатории выделили генетический материал вируса африканской чумы свиней (АЧС) в патологическом материале животных, принадлежащих ООО «Высоковское подворье» Савинского района Ивановской области. Пробы были отобраны 19 июля.

— Специалистами государственной ветеринарной службы, под контролем Управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям, проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий, — говорится в сообщении.

Как уточнили в правительстве региона, в пострадавшем от опасного вируса районе будет введен карантин. По данным службы ветеринарии, очаг АЧС возник в хозяйстве, где содержалось 199 голов домашних свиней. Вокруг фермы установили пятикилометровую зону, которая затронула территорию Савинского и Лежневского районов области.

В хозяйствах, попавших в радиус пятикилометровой зоны, будут изъяты домашние свиньи и продукты свиноводства. Владельцам животных возместят материальный ущерб. На территории региона усилен контроль за ввозом и перемещением животных и продукции животного происхождения, особенно из неблагополучных регионов. В службе ветеринарии надеются, что карантинные меры позволят остановить распространение вируса АЧС.