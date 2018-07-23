Ещё
Вспышку чумы выявили в Ивановской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вспышку чумы выявили в Ивановской области 

Российская Газета 1 час назад
Вспышка африканской чумы свиней зарегистрирована на территории Ивановской области, сообщает территориальное управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям.
По данным ведомства, специалисты областной ветеринарной лаборатории выделили генетический материал вируса африканской чумы свиней (АЧС) в патологическом материале животных, принадлежащих ООО «Высоковское подворье» Савинского района Ивановской области. Пробы были отобраны 19 июля.
— Специалистами государственной ветеринарной службы, под контролем Управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям, проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий, — говорится в сообщении.
Как уточнили в правительстве региона, в пострадавшем от опасного вируса районе будет введен карантин. По данным службы ветеринарии, очаг АЧС возник в хозяйстве, где содержалось 199 голов домашних свиней. Вокруг фермы установили пятикилометровую зону, которая затронула территорию Савинского и Лежневского районов области.
В хозяйствах, попавших в радиус пятикилометровой зоны, будут изъяты домашние свиньи и продукты свиноводства. Владельцам животных возместят материальный ущерб. На территории региона усилен контроль за ввозом и перемещением животных и продукции животного происхождения, особенно из неблагополучных регионов. В службе ветеринарии надеются, что карантинные меры позволят остановить распространение вируса АЧС.
Российская Газета: последние новости
Немедовый месяц Фото: В Североморске прошла репетиция парада ко Дню ВМФ Крым поставит в Китай 100 тысяч бутылок вина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль136
Украинский политик лично проверил Крымский мост55
Когда грянет кризис и другие события дня7
Пытавшим заключенного тюремщикам нашли оправдание197
Россияне взбунтовались из-за нового налога465
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение