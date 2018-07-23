Хаски нашла в лесу коробку с умирающими котятами и стала им мамой

Служебная собака породы хаски по кличке Баннер (Banner) живёт в доме женщины-инвалида Уитни Брэйли (Whitney Braley) и уже долгое время помогает ей с делами по дому и передвижениям по улицам. А кроме того, она умеет спасть других нуждающихся животных и заботиться о них.

«Моя умница-хаски способна на многое, она может предупредить о ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство), приступах тревоги, мигрени, а также помогать в поисках лекарств и делать много других удивительных вещей, для людей. Она всегда по-особенному относилась к котятам. Два года назад она нашла брошенного котёнка в канаве, вытащила его оттуда и выходила. Эта кошка всё ещё живёт с нами и уже десять раз рожала нам котят», — рассказала гордая хозяйка в своём Instagram.

В этот раз способности хаски Баннер помогли ей обнаружить поистине душераздирающую находку. Семеро новорожденных котят, закрытых в коробке, оставили умирать в лесу. Собаке не только удалось найти их, но и выходить беспомощных животных, став им настоящей мамой.

Знакомьтесь, это Баннер, трёхлетняя девочка хаски с золотым сердцем Не так давно хаски прибежала домой и потащила свою хозяйку в лес, словно желая показать что-то Хаски Баннер привела Уитни в тихое место, рядом с ручьём, где они обнаружили запечатанную картонную коробку Когда они открыли её, то увидели душераздирающее зрелище: внутри было семь новорожденных котят, которые уже едва дышали «Кто-то, должно быть, просто положил котят в коробку, закрыл крышку, отвёз их в лес и оставил там умирать», — рассказала Уитни журналистам. «Вероятно, они думали, что никто не узнает. Я не представляю, как моя собака узнала, что в коробке есть кто-то живой. Когда мы нашли их, котята были замёрзшие, не двигались и даже не мяукали» С этого момента Баннер не оставлял котят ни на минуту и относился к ним так, как если бы они были её собственными детьми «Меня тошнит от того, что любой может так поступить с крошечными, беспомощными, невинными животными. Это невероятно жестоко и бессердечно» «У моей собаки очень доброе и большое материнское сердце», — рассказала Уитни порталу Bored Panda «Теперь я найду котятам подходящие дома, где их будут любить и заботиться» «Я очень счастлива, что благодаря моей героической собаке, эти котята будут жить в любящих семьях»

Ранее «Ридус» рассказывал другую трогательную историю, в которой старый пёс приютил осиротевших утят, став им и мамой, и папой.

Собаки часто становятся героями невероятных историй о спасении людей и других животных. Почитайте о псах, которые заслуживают медаль за свою отвагу и мужество.