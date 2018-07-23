Где российские компании ищут топ-менеджеров

Эксперты проанализировали карьерный путь почти 300 СЕО (англ. Chief executive officer — главный исполнительный директор) наиболее эффективных российских компаний. Оказалось, что каждый четвертый пришел на свою должность из другой отрасли. Это высокая цифра говорит о том, что знание рынка часто второстепенно. Наиболее характерный тренд — переход управленцев из государственной службы в финансовую отрасль или промышленность. По мнению авторов исследования, это объясняется тем, что крупные компании испытывают потребность в проверенных людях, которые имеют тесные связи с госструктурами и способны поддерживать и развивать контакты в новой должности.

Абсолютное большинство исследуемых СЕО переходили на новую позицию с повышением (66%). То есть в наиболее эффективных бизнес-структурах нечасто переманивают состоявшихся топ-менеджеров, но охотно приглашают заместителей и руководителей направлений, предлагая им повышение.

Чаще всего генеральными директорами становятся «продажники» и финансисты. Но есть любопытные нюансы. Инженеров среди ключевых управленцев больше, чем чиновников. Это может быть связано с растущим спросом на диджитализацию, полагают аналитики. Хотя промышленный сектор стоит особняком. Инженеров и финансистов среди топов здесь 16 и 10 процентов соответственно. Чиновники же на первом месте: 22 процента СЕО — выходцы из госсектора.

В международных компаниях система планирования преемственности развита больше, чем в российских. Топ-менеджеры транснациональных компаний действительно чаще целенаправленно растят себе преемников в отличие от коллег из российского бизнеса, подтверждает Екатерина Третьякова из рекрутинговой компании Antal.

По словам Натальи Курантовой, директора по работе с ключевыми клиентами Kelly Services, когда речь идет о кадровых вопросах, многое зависит от степени консервативности той или иной страны. «К примеру, немцы, финны или швейцарцы действительно предпочитают продвигать на ключевые позиции сотрудников, выросших непосредственно в компании. В других странах подход может быть более демократичным», — отмечает Курантова.