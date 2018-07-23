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«Пусть увидят, что русские могут» — россиянин вплавь отправился в Турцию
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«Пусть увидят, что русские могут» — россиянин вплавь отправился в Турцию 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
54-летний житель Севастополя Юрий Бурлак вплавь отправился из Крыма в Турцию. При этом мужчина тащит за собой плот, который весит почти полтонны.
— Если я буду жив, здоров и оборудование не подведет, планирую идти на Анталью. Через Босфор, через Мраморное море. И выйду в Средиземное, — делится планами Бурлак.
У экстремала-путешественника есть удостоверение инвалида II группы. В 31 год он серьезно повредил позвоночник и мог ходить только на костылях. Однако спустя пару лет мужчина занялся плаванием и полностью восстановил здоровье. К 54 годам Бурлак преодолел вплавь не одну тысячу километров.
Однако такое долгое путешествие он совершает впервые. И акул севастополец, конечно же, немного побаивается.
— Есть опасения. Наверное, буду чувствовать себя как червяк на крючке. По статистике, там происходит очень мало нападений акул. Надеюсь, что меня не съедят. Наверное, я старый и не вкусный, — шутит он.
Плот, который крымчанин тянет за собой, носит название «Расшива» — по имени лодок, которые ходили по Волге до появления пароходов. Против течения их тащили бурлаки.
— Я приду в Средиземное море, Пусть они смотрят что русские могут, — оптимистично заключил Бурлак.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что сибирский пенсионер первым в мире решил вплавь преодолеть одну из длиннейших рек планеты.
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