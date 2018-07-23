«Пусть увидят, что русские могут» — россиянин вплавь отправился в Турцию

— Если я буду жив, здоров и оборудование не подведет, планирую идти на Анталью . Через Босфор, через Мраморное море. И выйду в Средиземное, — делится планами Бурлак.

У экстремала-путешественника есть удостоверение инвалида II группы. В 31 год он серьезно повредил позвоночник и мог ходить только на костылях. Однако спустя пару лет мужчина занялся плаванием и полностью восстановил здоровье. К 54 годам Бурлак преодолел вплавь не одну тысячу километров.

Однако такое долгое путешествие он совершает впервые. И акул севастополец, конечно же, немного побаивается.

— Есть опасения. Наверное, буду чувствовать себя как червяк на крючке. По статистике, там происходит очень мало нападений акул. Надеюсь, что меня не съедят. Наверное, я старый и не вкусный, — шутит он.

Плот, который крымчанин тянет за собой, носит название «Расшива» — по имени лодок, которые ходили по Волге до появления пароходов. Против течения их тащили бурлаки.

— Я приду в Средиземное море, Пусть они смотрят что русские могут, — оптимистично заключил Бурлак.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что сибирский пенсионер первым в мире решил вплавь преодолеть одну из длиннейших рек планеты.