На нужды ЖКХ Великого Новгорода направят почти 170 млн рублей из федерального бюджета

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 июля. / ТАСС /. Правительство Новгородской области рассмотрело проект изменений регионального бюджета, который предусматривает увеличение субсидий из федерального бюджета на 169,4 млн рублей. Деньги используют в 2018 году на развитие коммунальной инфраструктуры Великого Новгорода и Новгородского района, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"Для строительства магистрали водопровода и прилегающих сооружений, а также второй очереди насосной станции третьего подъема в Деревяницах планируется выделить 147,3 млн рублей. Еще 22,1 млн пойдет на строительство биологических очистных сооружений в деревне Новоселицы Новгородского района", — говорится в сообщении.

Как пояснила ТАСС министр строительства и ЖКХ Новгородской области Ирина Николаева , строительство станции третьего подъема в микрорайоне Деревяницы напрямую повлияет на развитие жилищного строительства в городе. «Границы города закончились: возможна только точечная застройка. Чтобы строить в Деревяницах, нужно обеспечить возможность новых домов водой. Пока станция не появится, строить там нельзя» — рассказала Николаева.