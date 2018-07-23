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На нужды ЖКХ Великого Новгорода направят почти 170 млн рублей из федерального бюджета
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На нужды ЖКХ Великого Новгорода направят почти 170 млн рублей из федерального бюджета 

ТАСС 1 час назад
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 июля. /ТАСС/. Правительство Новгородской области рассмотрело проект изменений регионального бюджета, который предусматривает увеличение субсидий из федерального бюджета на 169,4 млн рублей. Деньги используют в 2018 году на развитие коммунальной инфраструктуры Великого Новгорода и Новгородского района, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.
"Для строительства магистрали водопровода и прилегающих сооружений, а также второй очереди насосной станции третьего подъема в Деревяницах планируется выделить 147,3 млн рублей. Еще 22,1 млн пойдет на строительство биологических очистных сооружений в деревне Новоселицы Новгородского района", — говорится в сообщении.
Как пояснила ТАСС министр строительства и ЖКХ Новгородской области Ирина Николаева, строительство станции третьего подъема в микрорайоне Деревяницы напрямую повлияет на развитие жилищного строительства в городе. «Границы города закончились: возможна только точечная застройка. Чтобы строить в Деревяницах, нужно обеспечить возможность новых домов водой. Пока станция не появится, строить там нельзя» — рассказала Николаева.
В мае на заседании правительства Новгородской области мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев заявлял, что строительство насосной станции третьего подъема планируется завершить 31 декабря 2018 года.
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