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Россия выступит на синих танках в «Танковом биатлоне — 2018»
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Россия выступит на синих танках в «Танковом биатлоне — 2018» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российская сборная в «Танковом биатлоне» будет состязаться на синих танках, такой цвет выпал команде по результатам жеребьевки. Первое выступление команда проведет в третьем заезде 29 июля, сообщили ТАСС в Минобороны.
"23 июля в пресс-центре Армейских международных игр — 2018 на полигоне Алабино состоялась жеребьевка команд конкурса «Танковый биатлон». Российская сборная вступит в борьбу 29 июля в третьем заезде дня на синем танке по второй дорожке. Нашими соперниками по заезду жребий определил экипажи Ирана и Сербии", — сообщили в министерстве.
Представители 21 команды приняли участие в жеребьевке, команды из Никарагуа и Анголы прибудут позже. Для них зарезервированы танки и номера заездов, которые они разыграют по жребию между собой. По результатам розыгрыша будет определен четвертый экипаж заезда с участием российской команды. Итоги жеребьевки утвердит судейская комиссия, после чего их опубликуют на сайте Минобороны.
Откроются соревнования заездом команд из Уганды на зеленых танках, Казахстана — на синих, Китая на красных танках и Кувейта, которым достался желтый цвет. Во второй день состязаться будут экипажи Азербайджана, Зимбабве, Индии и ЮАР.
В парке Таманской дивизии подготовили для участников более 90 танков Т-72. На своих танках выступят только команды из Китая, они привезли Type 96, и Белоруссия — в их распоряжении Т-72, модернизированные предприятиями республики. Всем экипажам предоставят время для пристрелки орудий.
"Танковый биатлон" проходит уже в шестой раз, из них четвертый — в рамках Армейских международных игр. За эти годы количество стран участниц увеличилось с 4 до 23.
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