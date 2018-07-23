Россия выступит на синих танках в «Танковом биатлоне — 2018»

МОСКВА , 23 июля. / ТАСС /. Российская сборная в «Танковом биатлоне» будет состязаться на синих танках, такой цвет выпал команде по результатам жеребьевки. Первое выступление команда проведет в третьем заезде 29 июля, сообщили ТАСС в Минобороны.

"23 июля в пресс-центре Армейских международных игр — 2018 на полигоне Алабино состоялась жеребьевка команд конкурса «Танковый биатлон». Российская сборная вступит в борьбу 29 июля в третьем заезде дня на синем танке по второй дорожке. Нашими соперниками по заезду жребий определил экипажи Ирана Сербии ", — сообщили в министерстве.

Представители 21 команды приняли участие в жеребьевке, команды из Никарагуа Анголы прибудут позже. Для них зарезервированы танки и номера заездов, которые они разыграют по жребию между собой. По результатам розыгрыша будет определен четвертый экипаж заезда с участием российской команды. Итоги жеребьевки утвердит судейская комиссия, после чего их опубликуют на сайте Минобороны.

Откроются соревнования заездом команд из Уганды на зеленых танках, Казахстана — на синих, Китая на красных танках и Кувейта , которым достался желтый цвет. Во второй день состязаться будут экипажи Азербайджана Зимбабве , Индии и ЮАР

В парке Таманской дивизии подготовили для участников более 90 танков Т-72. На своих танках выступят только команды из Китая, они привезли Type 96, и Белоруссия — в их распоряжении Т-72, модернизированные предприятиями республики. Всем экипажам предоставят время для пристрелки орудий.

"Танковый биатлон" проходит уже в шестой раз, из них четвертый — в рамках Армейских международных игр. За эти годы количество стран участниц увеличилось с 4 до 23.