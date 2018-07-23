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Главные рекорды российских путешественников
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Главные рекорды российских путешественников 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
«Вечерняя Москва» вспоминает, какими мировыми рекордами прославились отечественные путешественники и на что им пришлось для этого пойти.
Вчера российские гребцы завершили свое 28-часовое плавание по Черному морю из турецкого порта Трабзон в порт города Сочи. Для этого им пришлось преодолеть 289 километров акватории и даже побороться со штормом, который разразился буквально за несколько километров до сочинской гавани. В ходе своего путешествия отечественные гребцы установили сразу два мировых рекорда — самое быстрое прохождение 100 километров по открытой воде и самое большое расстояние, которые было пройдено за 12 часов.
Заплыв от Чукотки до Аляски
Еще один «плавучий» рекорд в 2013 году установили российские пловцы Николай Петшак и Наталья Усачева. В течение шестидневного марафона любители плавания в ледяной воде преодолели 134 километра через Тихий и Северный Ледовитый океаны от мыса Дежнева до берегов Аляски.
Состоялся заплыв в рамках Межконтинентального полярного эстафетного заплыва через Берингов пролив. За свое достижение спортсмены получили право пронести факел с олимпийским огнем Олимпиады 2014 года в Сочи.
Марафон до самого северного континентального населенного пункта мира
В начале 2018 года отечественные путешественники записали в Книгу рекордов Гиннесса еще одно достижение. Группа российских автомобилистов на стандартных Toyota Hilux взялась добраться до самого северного населенного пункта на континенте — поселка Диксон. Стартовав 13 января из Норильска, колонна за 10 дней преодолела более 1000 километров по бескрайним ледяным просторам. Несмотря на отсутствие метелей, путь все равно оказался весьма трудным, так как сказать точно, где машину поджидают наледи, торосы и заметенные снегом ямы, оказалось весьма непросто, так что большую часть времени автомобилисты провели за откапыванием своих транспортных средств из сугробов.
Спали путешественники в палатке при 57-градусном морозе. При этом кому-то постоянно приходилось ложиться в машине и сторожить ее, ведь двигатель при такой погоде глушить было нельзя категорически.
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