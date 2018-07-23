Эксперт из Японии: «Умные технологии» разогреют к моему приходу пиццу, но кто ее положит в микроволновку?

«Умные технологии» постепенно заполняют жизнь москвичей. Например, уже практически невозможно представить ее без услуг ЕМИАС (Единой медицинской информационно-аналитической системы — прим. ред.), многофункциональных центров (МФЦ) или порталов, благодаря которым развивается город.

Среди них, например, «Активный гражданин», «Наш город», официальный портал мэра Москвы и многие другие. В эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» гости студии выяснили, есть ли подобные технологии в других странах.

Испания) Хайме Гомес. — Некоторые услуги испанцы могут получать онлайн. Например, с помощью интернета они записываются к врачу. Но иногда эту «умную технологию» хочется назвать «глупой», потому что приходится долго ждать, — рассказал предприниматель из Мадрида

Он отметил, что помимо записи к врачу, услуги интернета также предлагают жителям Испании проголосовать во время различных акций или, например, заменить/обновить права и оформить документы.

— Коммунальные услуги, к сожалению, мы пока не платим онлайн. Хотя если власти предоставляют счет, то можно отправить на него деньги. Каждый месяц коммуна снимает средства с банковских счетов горожан для оплаты коммунальных услуг. Пенсионеры получают деньги ежемесячно на специальный счет. Конечно, надо проверять, чтобы власти не списали что-нибудь лишнее. Бывают случаи, когда списывают по два раза, — добавил эксперт.

Хайме Гомес подчеркнул, что в современной Испании онлайн можно назначить встречу, чтобы например, оформить паспорт или другой документ. При этом сразу документы не выдают.

— Иногда приходится долго ждать. Загранпаспорт через интернет получить нельзя. Сначала надо придти на встречу, а после необходимо будет решить еще некоторые вопросы, принести фото и т.д., — рассказал Хайме Гомес.

По его словам, оплачивать проезд в транспорте с помощью смартфонов испанцы пока не могут. Зато они покупают билеты на транспорт по интернету. Он также добавил, что в стране есть сервис, где граждане могут посмотреть на пробки или пожаловаться на некоторые городские проблемы, однако в маленьких городах эта система не очень хорошо работает.

В свою очередь президент Русского клуба в Токио (Япония) Михаил Мозжечков, похвалил Россию за онлайн-технологии, благодаря которым развивается городская жизнь в стране.

Япония в этом плане более консервативна. Если в 1992 году я был удивлен, когда посетил поликлинику и оказалось, что не надо было приносить больничный лист или медицинскую карту, так как там уже все есть, то сегодня я уже знаю, что у японцев до сих пор есть очень много бумажной волокиты. Например, если человек зарегистрирован по другому месту жительства, а пришел с документом в больницу по другому району, то нужно получить сначала бумажку из поликлиники, к которой он прикреплен, — рассказал Михаил Мозжечков.

При этом он отметил, что японцы многое оплачивают через интернет, в том числе и коммуналку.

— Существует айфоновская система оплаты, у нас очень удобно заказывать билеты на самолет или привязывать покупки к банковской карточке (кредитке). У нас есть подобия «умных» домов. Например, свет я могу регулировать с айфона. Это все есть, но не совсем от японских производителей. Кстати, я задумывался над тем, что, идя домой с работы, могу включить микроволновку, которая разогреет к моему приходу пиццу. Но кто туда положит пиццу? Пульт для этого еще не придумали. А если сделать это с утра, то продукт может протухнуть, — пошутил эксперт.

Он также отметил, что в Японии существуют муниципалитеты, которые около четырех лет назад начали выдавать гражданам магнитную карточку, позволяющую распечатать в терминале некоторые документы. Благодаря этому жители страны могут не стоять в очередях за каждым из них.

Также японцы могут онлайн оформить страховку для автомобиля.

— Вы просто вбиваете данные машины, а вот техосмотр виртуально не пройдешь. Договор купли продажи авто через интернет тоже можно оформить. Но если делать это через компанию, то все равно приезжает оценщик. А через аукцион, где машина зарегистрирована, продажа действует на основе оценки салона. Если салон обманет, то у него будет проблема с лицензией, — пояснил эксперт.

По его словам, жители Японии особо не жалуются на оплату коммунальных услуг. У домов есть специальные поставщики воды, газа и электричества. Их услуги оплачиваются автоматическом режиме. Жалобы на городские проблемы японцы могут подать в порталах муниципалитетов.

При этом в Бельгии 13 лет назад люди меньше реагировали на электронные письма, рассказала социолог-мигрантолог, президент некоммерческой организации IMAGRI, журналист Маргарита Сандлер.

— Сейчас все вошло в свое русло. По регистрации машин с 2014 год введен обязательный электронный формуляр. Если человек оформляет новую машину, то практически все делают за него. На другие машины запись только электронке, — объяснила Маргарита Сандлер.

По ее словам, записаться к участковому врачу тоже можно по интернету. Однако перед встречей с новым специалистом жители Брюсселя хотят сначала созвониться с ним или больницей. Однако сделать это сложнее, чем записаться на прием онлайн. В Бельгии также недавно начали выписывать электронные рецепты. А в аптеках существуют разъяснения для пенсионеров, где объясняют, как получить электронный рецепт и что в нем может быть.

— В школах также есть некие сайты, на который родители могут сами зайти. Иногда им присылают информацию по мейлу. В школе, где учится моя дочь, родители в начале года сразу категорически отказываются от электронных писем и рассылок. Мы просим, чтобы в дневники вкладывали записочки. Успеваемость ребенка в интернете в нашей школе посмотреть нельзя. Единой интернет системы у школ нет, — добавила Маргарита Сандлер.

Она подчеркнула, что Бельгия представляет собой старую Европу, поэтому информатизация — дело рук самих школ.

— У нас в 15:30 заканчиваются уроки для детей, а в 16 часов в школе уже никого нет, — подчеркнула эксперт.

По ее словам, Брюссель — миллионный город, в котором существуют несколько независимых коммун. Здесь нет одного мэра города, а есть главы коммун. Каждая коммуна живет своей жизнью. И жители пишут главам своих коммун о том, что их не устраивает в районе.

— Для оплаты коммунальных услуг по домам ходят специальные люди, которые измеряют счетчики. При этом после этого они присылают на почту бумагу, которую нужно заполнить и отправить обратно, либо сделайте это на сайте. Сайт работает неплохо. Я слышала столько позитива от знакомых по поводу «единого окна» в Москве, однако в Брюсселе подобной услуги нет, — пояснила Маргарита Сандлер.