«ВКонтакте» запустила инструмент для связи рекламодателей с «огненными» авторами

Соцсеть анонсировала нововведения в июне.

«Этот час настал. Пора дать авторам возможность заработать. Сегодня нескольким участникам этого сообщества придет первое задание от одного известного бренда», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сообщение от VK Talents придет участникам сообщества, соотвествующим условиям заказчика. По итогам отбора авторы лучших работ получат денежное вознаграждение и продвижение.

На получение пометки «Прометей» может повлиять уникальность контента, устоявшаяся тематика рост трафика с других площадок, регулярность публикаций, количество репостов и другие факторы.