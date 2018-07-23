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«ВКонтакте» запустила инструмент для связи рекламодателей с «огненными» авторами
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«ВКонтакте» запустила инструмент для связи рекламодателей с «огненными» авторами 

RB.ru 1 час назад
Соцсеть анонсировала нововведения в июне.
«Этот час настал. Пора дать авторам возможность заработать. Сегодня нескольким участникам этого сообщества придет первое задание от одного известного бренда», — говорится в сообщении.
Уточняется, что сообщение от VK Talents придет участникам сообщества, соотвествующим условиям заказчика. По итогам отбора авторы лучших работ получат денежное вознаграждение и продвижение.
На получение пометки «Прометей» может повлиять уникальность контента, устоявшаяся тематика рост трафика с других площадок, регулярность публикаций, количество репостов и другие факторы.
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