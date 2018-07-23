АКРА подтвердило кредитный рейтинг ВБРР на уровне «AA— (RU)» 

АКРА подтвердило кредитный рейтинг Всероссийского Банка Развития Регионов (ВБРР) на уровне «AA— (RU)», изменив прогноз на «позитивный», следует из релиза АКРА.
«Кредитный рейтинг банка обусловлен устойчивым бизнес-профилем при сильной позиции по достаточности капитала. Определенное давление на оценку собственной кредитоспособности (ОСК) банка оказывают высокая концентрация как активов, так и фондирования ВБРР на связанных сторонах — компаниях группы ПАО «НК „Роснефть“ (материнская структура) — и риски, связанные с реализацией банком стратегии ускоренного развития. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность чрезвычайной поддержки со стороны материнской структуры», — отмечается в релизе.
По мнению аналитиков, позитивно на рейтинг банка могут повлиять успешное развитие финучреждения и продолжение реализации принятой пятилетней стратегии, снижение концентрации кредитного портфеля на связанных сторонах при сохранении стабильно низкого уровня проблемных кредитов, а также диверсификация источников фондирования.
К негативному рейтинговому действию могут привести существенный рост доли проблемных кредитов в ссудном портфеле; значительное снижение показателей прибыльности, а также достаточности капитала — до уровня показателя Н1.2 ниже 12%; существенное сокращение функций и значения Банка в структуре группы «Роснефть», заключили в АКРА.