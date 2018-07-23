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АКРА подтвердило кредитный рейтинг ВБРР на уровне «AA— (RU)»
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АКРА подтвердило кредитный рейтинг ВБРР на уровне «AA— (RU)» 

Банки.ру 1 час назад
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Всероссийского Банка Развития Регионов (ВБРР) на уровне «AA— (RU)», изменив прогноз на «позитивный», следует из релиза АКРА.
«Кредитный рейтинг банка обусловлен устойчивым бизнес-профилем при сильной позиции по достаточности капитала. Определенное давление на оценку собственной кредитоспособности (ОСК) банка оказывают высокая концентрация как активов, так и фондирования ВБРР на связанных сторонах — компаниях группы ПАО «НК „Роснефть“ (материнская структура) — и риски, связанные с реализацией банком стратегии ускоренного развития. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность чрезвычайной поддержки со стороны материнской структуры», — отмечается в релизе.
По мнению аналитиков, позитивно на рейтинг банка могут повлиять успешное развитие финучреждения и продолжение реализации принятой пятилетней стратегии, снижение концентрации кредитного портфеля на связанных сторонах при сохранении стабильно низкого уровня проблемных кредитов, а также диверсификация источников фондирования.
К негативному рейтинговому действию могут привести существенный рост доли проблемных кредитов в ссудном портфеле; значительное снижение показателей прибыльности, а также достаточности капитала — до уровня показателя Н1.2 ниже 12%; существенное сокращение функций и значения Банка в структуре группы «Роснефть», заключили в АКРА.
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