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Крупные инвестфонды отписались от Сбербанка
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Крупные инвестфонды отписались от Сбербанка 

News.ru 1 час назад
Инвестиционные компании Prosperity Capital Management (PCM) и Verno Capital (VC) отписались от рассылки Sberbank CIB. Причиной стало увольнение Александра Фэка, одного из авторов доклада, в котором критикуется «Газпром».
PCM и VC решили больше не платить за подписку на отчеты акционерного общества Sberbank CIB, которое занимается кредитованием бизнеса. Они не видят смысла получать информацию от российской компании после того, как ее покинули ведущие аналитики, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на свой источник.
Александр Фэк был уволен из Sberbank CIB в мае 2018 года. Поводом стал доклад за авторством Фэка, в котором утверждается, что проекты «Газпром» выгодны его подрядчикам, а не акционерам. После доклада из Sberbank CIB был уволен и Алексей Кудрин, который был начальником Фэка.
Ранее News.ru писал, что президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф назвал выводы авторов доклада «непрофессиональными». Александр Фэк в ответ предположил, что Греф сделал ошибочное мнение о его работе из-за того, что не читал доклад на английском.
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