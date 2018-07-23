Игорь Денисов: «Самым сложным матчем в прошлом сезоне стала домашняя игра с „Зенитом“

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов на встрече с болельщиками поблагодарил их за поддержку и выразил надежду, что в новом сезоне их станет еще больше.

— Какая игра была для вас самой сложной в прошлом сезоне?