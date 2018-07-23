Для участия в международном конкурсе «Дорожный патруль» в Подмосковье прибыли команды Китая, Ирана, Армении, Узбекистана

Сегодня на полигоне Ногинский прошла встреча и жеребьевка команд-участниц соревнований, представители которых изучили трассу, тир для стрельб, а также получили ответы на интересующие их вопросы.

Ирана, Армении, На международном конкурсе «Дорожный патруль», который пройдет с 30 июля по 5 августа на полигоне Ногинский Московского высшего общевойскового командного училища (деревня Ямкино Ногинского района Московской области ), за победу будут бороться команды автомобильных инспекций Китая Узбекистана и военной автомобильной инспекции Вооруженных Сил России . Общая численность иностранных военнослужащих, прибывших на соревнования, составляет 47 человек.

Конкурс «Дорожный патруль» состоит из двух видов состязаний: среди специалистов и военно-технической эстафеты.

Участники конкурса соревнуются как в индивидуальном, так и командном зачетах.

Сегодня на полигоне Ногинский прошла встреча и жеребьевка команд-участниц соревнований, представители которых ознакомились с дорожными условиями полигона, изучили трассу, тир для стрельб, а также получили ответы на интересующие их вопросы. Сегодня же начались первые тренировки команд.

Согласно правилам конкурса каждая команда состоит из 7 человек (начальник команды, капитан команды, 3 участника и технический персонал)

Команда КНР на соревнованиях будет выступать на своих легковых машинах, остальные –— на автомобилях, предоставленных Военной автоинспекцией ВС РФ российского производства –— Лада «Веста».

Победители и призеры состязаний будут определены судейской комиссией, в которую войдут по одному представителю от стран-участниц конкурса.

Награждение победителей и призеров кубками, медалями и ценными подарками пройдет в торжественной обстановке на церемонии закрытия конкурса с участием начальника Главного управления военной полиции Министерства обороны генерал-лейтенанта Владимира Ивановского.

Перед началом соревнований команда Военной полиции выступит с показательной программой, в ходе которой продемонстрирует особые навыки при управлении автомобилем в экстремальных условиях и нештатных ситуациях, которые могут возникнуть во время выполнении служебных задач.

Конкурс проходит 2 год подряд. В 2017 году победителями стали представители команды ВАИ ВС РФ. Подробная информация о международном этапе конкурса «Дорожный патруль» находится в разделе «IV Армейские международные игры — 2018» на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации.