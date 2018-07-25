Рогозин посетит ЦНИИмаш, где ФСБ вскрыла госизмену

Ранее один из сотрудников ЦНИИмаша был арестован по подозрению в госизмене. Следствие полагает, что он передавал за рубеж информацию о гиперзвуковых технологиях. После этого Рогозин поручил провести в ЦНИИмаше внутреннюю проверку. Результаты должны быть доложены ему до следующего вторника.

"Завтра состоится оперативное совещание в ЦНИИмаше под руководством генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина и будет встреча с генконструкторами", — рассказал Устименко.