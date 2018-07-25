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Рогозин посетит ЦНИИмаш, где ФСБ вскрыла госизмену
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Рогозин посетит ЦНИИмаш, где ФСБ вскрыла госизмену 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в четверг посетит ЦНИИмаш — головной научный институт ракетно-космической отрасли — и проведет там совещание, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
Ранее один из сотрудников ЦНИИмаша был арестован по подозрению в госизмене. Следствие полагает, что он передавал за рубеж информацию о гиперзвуковых технологиях. После этого Рогозин поручил провести в ЦНИИмаше внутреннюю проверку. Результаты должны быть доложены ему до следующего вторника.
"Завтра состоится оперативное совещание в ЦНИИмаше под руководством генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина и будет встреча с генконструкторами", — рассказал Устименко.
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