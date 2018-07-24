Президент Кипра заявил о готовности к возобновлению переговоров по объединению острова 

Никосия, 24 июля /Синьхуа/ — Президент Кипра Никос Анастасиадис в понедельник заявил, что он сообщил спецпосланнику генерального секретаря ООН Джейн Холл Лют о том, что страна уже подготовилась к возобновлению переговоров по объединению острова
Джейн Холл Лют в понедельник посетила Кипр с визитом и провела отдельные переговоры с президентом Кипра, лидером греко-кипрской общины Никосом Анастасиадисом и лидером турко-кипрской общины Мустафой Акынджи, выслушав их мнения о возобновлении переговоров по объединению страны.
После переговоров Никос Анастасиадис заявил журналистам, что донес до Джейн Холл Лют позицию о том, что Кипр уже готов к возобновлению переговоров, прерванных в июле 2017 года.
По сообщению местных СМИ, Мустафа Акынджи вновь подтвердил спецпосланнику генсекретаря ООН свою позицию — любой диалог должен быть кратковременным и завершиться в определенный срок.
Джейн Холл Лют не обнародовала заявления по итогам переговоров. 24 июля она вернется в Нью-Йорк и проинформирует генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о результатах переговоров с руководителями греческой и турецкой общин Кипра. После этого она отправится в страны гаранты: Великобританию, Грецию и Турцию, а также проведет встречу с официальными представителями ЕС для обсуждения с ними вопросов, связанных с возобновлением переговоров по объединению Кипра. —0—