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Денисов: в прошлом сезоне все игры были сложные, но выделю матч с «Зенитом»
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Денисов: в прошлом сезоне все игры были сложные, но выделю матч с «Зенитом» 

Чемпионат.com 1 час назад
Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов выступил перед болельщиками на церемонии награждения команды золотыми медалями за победу в чемпионате России сезона-2017/18.
«Спасибо большое за поддержку. Мы хотим играть лучше и лучше, чтобы вас было больше и больше. Все игры прошлого сезона были сложные, но я выделю матч, когда мы стали чемпионами, — с «Зенитом», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.
Денисов ранее выступал за «Зенит», и этим летом в прессе ходили слухи о его возможном возвращении в клуб из Санкт-Петербурга. Впрочем, судя по всему, этот трансфер не состоится.
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