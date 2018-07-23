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Неймар назвал четырех игроков, которых бы он взял в свою идеальную команду
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Неймар назвал четырех игроков, которых бы он взял в свою идеальную команду 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
«Я бы сыграл вместе с Лионелем Месси, Дани Алвесом, Тиаго Силвой и Габриэлом Жезусом», — приводит слова 26-летнего нападающего парижан sport.es.
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