Как сделать невидимую папку в Windows?

Существует хитрый способ создать в Windows такую папку, которая не будет видна, даже если включить отображение скрытых файлов и папок. Если вам нужно скрыть какие-то документы от других пользователей вашего компьютера, читайте, как сделать невидимую папку в Windows.

Универсальный способ: как сделать невидимую папку в Windows 7, 8 и 10 Данный метод работает на всех популярных версиях Windows, включая Windows 7, 8.1 и 10. Полученная папка будет практически абсолютно ненаходимой. Чтобы узнать, как сделать невидимую папку, читайте нижеприведенную инструкцию.

1. Создайте на рабочем столе Windows (обязательно на рабочем столе!) новую папку. Неважно, каким образом: щелкните правой кнопкой мыши по рабочему столу и выберите Создать > Папку или нажмите Ctrl + Shift + N. Поместите в нее свои файлы. Также вы можете перенести на рабочий стол любую существующую папку. 2. Теперь нужно скрыть значок папки. Для этого нажмите по ней правой кнопкой мыши и выберите Свойства > Настройка > Сменить значок. В Windows 7 в отобразившемся окне будет доступен прозрачный значок; выберите его.

Для Windows 8.1 и 10 предварительно скачайте прозрачный значок по этой ссылке и сохраните его в удобном вам месте. В окне смены значка нажмите на кнопку Обзор и выберите скачанный значок HiddenDir.ico. Он будет добавлен в библиотеку значков. Выберите его и нажмите ОК. Иконка папки на рабочем столе станет полностью прозрачной.

3. Затем нужно переименовать папку, чтобы она стала безымянной. Для этого щелкните по ней правой кнопкой мыши и выберите Переименовать. Полностью сотрите название папки. Затем возпользуйтесь одним из двух способов: Зажмите клавишу Alt, наберите на цифровой клавиатуре 255 (обязательно на цифровой клавиатуре, которая расположена справа!) и нажмите Enter. Также можно набрать комбинацию Alt + 0160.

Откройте комбинацией Win+R окно быстрого запуска и введите команду charmap. Отобразится таблица символов. Пролистайте ее вниз, найдите пустой знак и скопируйте его. Затем переименуйте в этот знак папку. В результате получится невидимая папка с пустым именем.

Эта универсальная инструкция объясняет, как сделать невидимую папку на рабочем столе Windows, местонахождение которой будет известно только вам: В отличие от обычных скрытых файлов и папок, полученная папка не будет видна, даже если включить опцию Показывать скрытые файлы, папки и диски в настройках папок Windows.

Полученная папка будет практически ненаходима поиском: даже если попытаться, поиск выведет черный квадрат без какого-либо названия.

Единственный способ открыть полученную папку — выделить все значки на рабочем столе, нажав Ctrl + A или выделив весь экран мышкой. Тогда невидимая папка будет обведена квадратом, по которому можно дважды кликнуть и открыть ее. Конечно, этот маленький хак позволяет сделать невидимую папку в Windows, но согласитесь: это не самый надежный способ прятать файлы. Если вы хотите действительно надежно что-то скрыть, папку лучше зашифровать. Например, создать из папки архив с помощью 7-Zip или WinRar и установить на него пароль. Другой способ — воспользоваться одной из многочисленных программ для шифрования файлов и папок, например, Folder Lock или AxCrypt.

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