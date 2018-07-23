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Посольство РФ считает неприемлемым засекречивание Лондоном обстоятельств смерти Глушкова
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Посольство РФ считает неприемлемым засекречивание Лондоном обстоятельств смерти Глушкова 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ЛОНДОН, 23 июля. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне назвало неприемлемым засекречивание британскими властями обстоятельств и хода расследования смерти российского предпринимателя Николая Глушкова. Об этом в понедельник журналистам заявил пресс-секретарь дипломатического представительства.
"Вновь вынуждены констатировать неприемлемость ситуации, когда, несмотря на наличие действующих международно-правовых механизмов, британские власти пытаются засекретить обстоятельства и ход расследования смерти российского гражданина. Подобная линия не способствует установлению истины и выявлению виновных. Хотели бы напомнить британской стороне о том, что российские правоохранительные органы открыты к совместной работе и полноценным контактам по делу Николая Глушкова", — отметил дипломат.
Бывший заместитель генерального директора "Аэрофлота" Николай Глушков был убит в своем лондонском доме 12 марта. Скотленд-Ярд квалифицировал его смерть как убийство путем сдавливания шеи, но при этом полиция характеризовала кончину бизнесмена как необъяснимую. Вместе с тем в прессе активно распространялись сообщения, что предприниматель был задушен собачьим поводком, а также что следствие не исключает, что человек, который предположительно мог задушить Глушкова, хотел создать иллюзию суицида со стороны погибшего. 16 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства предпринимателя.
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