Собкин: после полутора сетов батарейки у Южного начинают садиться

«Миша сейчас в Атланте. Он играет прилично, на хорошем уровне, но, к сожалению, только один–полтора сета. Потом, к сожалению, батарейки начинают садиться. Уровень тенниса приличный, физическое состояние хорошее, но играть ему непросто. Я не могу сказать, что он играет плохо. Понятно, что это не тот уровень, который у него был раньше. Но, к сожалению, он выдерживает не так долго, как хотелось бы. Какие-то коррективы мы внесли, пытаемся этот вопрос отрегулировать. Но насколько это удастся — трудно сказать.

Выбор Атланты обусловлен тем, что на земле ему стало играть тяжело, поскольку на ней долгие розыгрыши, поэтому он решил, что ему лучше пораньше перейти на хард. Хотелось лучше сыграть на траве. И, в общем-то, он неплохо сыграл — везде проходил квалы. Но везде получалась одна и та же проблема — он проходит квал, и его обязательно ставят на следующий день играть первый круг. Хотя мог бы быть день передышки. Играет неплохо, но в концовке не хватает.