Ещё
Собкин: после полутора сетов батарейки у Южного начинают садиться
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собкин: после полутора сетов батарейки у Южного начинают садиться 

Чемпионат.com 1 час назад
Тренер российского теннисиста Михаила Южного Борис Собкин прокомментировал неудачи своего подопечного на последних турнирах.
«Миша сейчас в Атланте. Он играет прилично, на хорошем уровне, но, к сожалению, только один–полтора сета. Потом, к сожалению, батарейки начинают садиться. Уровень тенниса приличный, физическое состояние хорошее, но играть ему непросто. Я не могу сказать, что он играет плохо. Понятно, что это не тот уровень, который у него был раньше. Но, к сожалению, он выдерживает не так долго, как хотелось бы. Какие-то коррективы мы внесли, пытаемся этот вопрос отрегулировать. Но насколько это удастся — трудно сказать.
Выбор Атланты обусловлен тем, что на земле ему стало играть тяжело, поскольку на ней долгие розыгрыши, поэтому он решил, что ему лучше пораньше перейти на хард. Хотелось лучше сыграть на траве. И, в общем-то, он неплохо сыграл — везде проходил квалы. Но везде получалась одна и та же проблема — он проходит квал, и его обязательно ставят на следующий день играть первый круг. Хотя мог бы быть день передышки. Играет неплохо, но в концовке не хватает.
В той же Анталье получилось, что он играл четыре дня подряд. Первые два дня играл квал, прошёл его, потом играли с Хасе, поздно начался последний матч — два тай-брейка, один выиграл и один проиграл, дальше матч отложили из-за темноты. На четвёртый день вышел доигрывать, а у него глаза уже в разные стороны смотрели, очень сильно уставший был. То же самое было в Штутгарте. И везде по стечению обстоятельств ему доставался самый неудобный соперник из тех, кто мог бы. А по поводу Уимблдона — там, конечно, дурацкий получился тай-брейк третьего сета с Карловичем. Если бы он его выиграл, возможно, всё бы было по-другому (у Южного был тройной сетбол, счёт матча 6:4, 5:7, 6:7 (7:9), 3:6. — Прим. «Чемпионата»). Сейчас мы договорились с Мишей, что он два турнира сыграет один, а на «Мастерс» в Торонто я уже должен к нему прилететь», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
Чемпионат.com: последние новости
Какой мы запомним карьеру братьев Березуцких в ЦСКА и сборной — в фотообзоре Гасли пошутил насчёт своего перехода на дождевую резину в Гран-при Германии Каргинов выиграл второй этап «Шёлкового пути», Сотников — лидер общего зачёта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский политик лично проверил Крымский мост65
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль139
Когда грянет кризис и другие события дня7
Пытавшим заключенного тюремщикам нашли оправдание199
Россияне взбунтовались из-за нового налога469
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение