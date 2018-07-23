Собкин: после полутора сетов батарейки у Южного начинают садиться 

Тренер российского теннисиста Михаила Южного Борис Собкин прокомментировал неудачи своего подопечного на последних турнирах.
«Миша сейчас в Атланте. Он играет прилично, на хорошем уровне, но, к сожалению, только один–полтора сета. Потом, к сожалению, батарейки начинают садиться. Уровень тенниса приличный, физическое состояние хорошее, но играть ему непросто. Я не могу сказать, что он играет плохо. Понятно, что это не тот уровень, который у него был раньше. Но, к сожалению, он выдерживает не так долго, как хотелось бы. Какие-то коррективы мы внесли, пытаемся этот вопрос отрегулировать. Но насколько это удастся — трудно сказать.
Выбор Атланты обусловлен тем, что на земле ему стало играть тяжело, поскольку на ней долгие розыгрыши, поэтому он решил, что ему лучше пораньше перейти на хард. Хотелось лучше сыграть на траве. И, в общем-то, он неплохо сыграл — везде проходил квалы. Но везде получалась одна и та же проблема — он проходит квал, и его обязательно ставят на следующий день играть первый круг. Хотя мог бы быть день передышки. Играет неплохо, но в концовке не хватает.
В той же Анталье получилось, что он играл четыре дня подряд. Первые два дня играл квал, прошёл его, потом играли с Хасе, поздно начался последний матч — два тай-брейка, один выиграл и один проиграл, дальше матч отложили из-за темноты. На четвёртый день вышел доигрывать, а у него глаза уже в разные стороны смотрели, очень сильно уставший был. То же самое было в Штутгарте. И везде по стечению обстоятельств ему доставался самый неудобный соперник из тех, кто мог бы. А по поводу Уимблдона — там, конечно, дурацкий получился тай-брейк третьего сета с Карловичем. Если бы он его выиграл, возможно, всё бы было по-другому (у Южного был тройной сетбол, счёт матча 6:4, 5:7, 6:7 (7:9), 3:6. — Прим. «Чемпионата»). Сейчас мы договорились с Мишей, что он два турнира сыграет один, а на «Мастерс» в Торонто я уже должен к нему прилететь», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.