В. Березуцкий — болельщикам ЦСКА: вы лучшие в мире, мы всегда будем первыми

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий , который вместо с братом Алексеем недавно объявил о завершении карьеры, выступил перед болельщиками «армейцев».

«Дорогие болельщики, хочется выразить вам слова благодарности. Мы добились и завоевали много титулов. Только благодаря вам это произошло. Мы с братом отдавали всё на поле. Хочется сказать спасибо Евгению Ленноровичу , всем тренерам, с которыми мы работали, всем людям в клубе, но самое главное — хочется сказать спасибо вам. Вы самые лучшие болельщики в мире, ЦСКА всегда будет первым. ЦСКА навсегда в наших сердцах», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков

Москвичи в прошлом сезоне пробились в групповой этап Лиги чемпионов, но заняли там третье место. В Лиге Европы ЦСКА дошёл до четвертьфинала, где уступил по сумме двух встреч лондонскому «Арсеналу». В новом сезоне они вновь будут играть в Лиге чемпионов.