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В. Березуцкий — болельщикам ЦСКА: вы лучшие в мире, мы всегда будем первыми
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В. Березуцкий — болельщикам ЦСКА: вы лучшие в мире, мы всегда будем первыми 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий, который вместо с братом Алексеем недавно объявил о завершении карьеры, выступил перед болельщиками «армейцев».
«Дорогие болельщики, хочется выразить вам слова благодарности. Мы добились и завоевали много титулов. Только благодаря вам это произошло. Мы с братом отдавали всё на поле. Хочется сказать спасибо Евгению Ленноровичу, всем тренерам, с которыми мы работали, всем людям в клубе, но самое главное — хочется сказать спасибо вам. Вы самые лучшие болельщики в мире, ЦСКА всегда будет первым. ЦСКА навсегда в наших сердцах», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Москвичи в прошлом сезоне пробились в групповой этап Лиги чемпионов, но заняли там третье место. В Лиге Европы ЦСКА дошёл до четвертьфинала, где уступил по сумме двух встреч лондонскому «Арсеналу». В новом сезоне они вновь будут играть в Лиге чемпионов.
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