Невероятная история гонщика, который потерял обе ноги

Британский гонщик Билли Монгер участвует в гонках сколько себя помнит. Начинал он свою карьеру с обычных картинг-соревнований, в 2016-м подписал контракт с профессиональной командой JHR Developments, выступающей в «Формуле-4» в Великобритании , а уже сейчас на него посматривают команды из «Формулы-1». И это все в 19 лет.

За свой первый профессиональный сезон Билли поднимался на подиум три раза, в общем зачете он занял 12-е место, и у него и его команды были самые оптимистичные планы на будущее.

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Но 16 апреля 2017 года произошло страшное. В очередном заезде на трассе «Донингтон-парк» Монгер попал в страшную аварию.

Врачи до последнего пытались сохранить гонщику ноги, ввели его в искусственную кому, но все старания были напрасны — обе ноги пришлось ампутировать.

Льюис Хэмилтон, Родители Билли открыли на краудфандинговом портале кампанию по сбору средств на реабилитацию 17-летнего гонщика. За первые же сутки им удалось собрать более 500 тысяч фунтов стерлингов. Об аварии также узнали такие суперзвезды «Формулы-1», как Дженсон Баттон Макс Ферстаппен и другие. Все они поддержали юного Монгера финансово и морально.

Несмотря на потерю обеих ног, Билли не сдался, продолжил тренировки и спустя 10 месяцев сел за руль. А уже 31 марта 2018 года он дебютировал в британской «Формуле-3» и в первом же заезде занял третье место.

Сам же Билли останавливаться на достигнутом не собирается. Его мечта — попасть в «Формулу-1». И надо сказать, он уже близок к успеху. Месяц назад команда «Заубер» из высшей лиги пригласила юного гонщика на тестирование.

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У 19-летнего Билли Монгера есть все шансы стать новой молодой звездой «Формулы-1» наравне с такими юными дарованиями, как Макс Ферстаппен, Лэнс Стролл и Хайме Альгерсуари.