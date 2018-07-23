Вечная страдалица: новый образ Натальи Поклонской

Без сомнения, одинокий голос Поклонской при первом парламентском обсуждении пенсионной реформы стал далеко идущей сенсацией. Можно сколько угодно злословить в отношении её платонической любви к покойному императору Николаю Второму , но объявление Натальи Владимировны «единственным мужчиной» во всей фракции единороссов дорогого стоит.

Неожиданно для многих депутат вновь вернулась на первые полосы газет, как когда-то в разгар крымских событий. Но самое примечательное, что тут же возникло подозрение в некоей политической инсценировке: мол, такая позиция экс-прокурора есть составная часть по её дальнейшему раскручиванию и превращению в визуальный и очень привлекательный символ создаваемой за кулисами православной патриотической партии. А партия такая, понятное дело, нужна для того, чтобы, дескать, под контролем вовлечь в наш стагнирующий политический процесс значительный сегмент нашего общества.

В принципе, такой вброс можно рассматривать двояко. С одной стороны, как попытку дискредитировать демарш Поклонской, приписав ей сознательное участие в некоем политическом сценарии. Ясно же, что с пенсионной реформой далеко не всё понятно и определено. Вот и президент, как и ожидалось, дал это понять, оказавшись как всегда над схваткой. И ко второму чтению в законопроект могут быть внесены значительные корректирующие поправки, автором некоторых из них как раз и выступает Поклонская. А значит, на втором круге обсуждения у неё будет моральное право уже с чистым сердцем проголосовать «за».

И, тем не менее, демарш Поклонской прозвучал. А ее почвенническая православная позиция в принципе не вызывает сомнений. К тому же, если разного рода либеральных партий у нас уже на любой вкус. Вот и Гудков с Собчак спешно презентовали новую — либерализм — вариант «лайт». Вот и значительный пласт так называемых православных патриотов оказывается вне политических институтов, что само по себе может привести к радикализации настроений в такой консервативной и растущей среде. В то же время полностью разделяющей установку Кремля на укрепление так называемых «духовных скреп», но без привкуса нынешних нравов потребительства и без погони исключительно за материальным удовлетворением.

Утверждают, что организационный момент готов обеспечить «православный олигарх» Малофеев. Тот самый, что создал и финансирует канал «Царьград» . Но для формирования сколько-нибудь заметной партии недостаточно денег и источников информации нужны зримые символы. Нужны фигуры, доказавшие своим поведением, что в основе их поступков не конъюнктура и приспособленчество.