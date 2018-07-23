Депутат может лишиться мандата из‐за миллионов евро

Челябинский депутат Заксобрания и директор строительной компании «Артель‐С» Николай Янов может лишиться мандата досрочно. На его счету в зарубежном банке обнаружили 100 миллионов евро. Об этом сообщил сайт URA.RU.

Парламентарий не обозначил крупную сумму семьи Янова в документах о доходах и имуществе. Это вскрылось лишь при проверке декларации. Выяснилось, что на счету депутата лежат 65,3 миллиона евро, у его дочери Ольги — 23,9 миллиона евро.

Отмечается, что если факт сокрытия информации о доходах подтвердится, то челябинскому парламентарию грозит отзыв мандата.

Законодательное собрание Челябенской области не предоставило данные о счетах Николая Янова. «Законом определен список информации, которая обязательна к опубликованию на официальном сайте. Банковские счета к ним не относится. Сведения о доходах и имуществе проверяются в обязательном порядке у каждого депутата и членов их семей», — объяснила руководитель Ольга Лихачева.