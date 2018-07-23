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Депутат может лишиться мандата из‐за миллионов евро
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Депутат может лишиться мандата из‐за миллионов евро 

360tv.ru 35 минут назад
Челябинский депутат Заксобрания и директор строительной компании «Артель‐С» Николай Янов может лишиться мандата досрочно. На его счету в зарубежном банке обнаружили 100 миллионов евро. Об этом сообщил сайт URA.RU.
Парламентарий не обозначил крупную сумму семьи Янова в документах о доходах и имуществе. Это вскрылось лишь при проверке декларации. Выяснилось, что на счету депутата лежат 65,3 миллиона евро, у его дочери Ольги — 23,9 миллиона евро.
Отмечается, что если факт сокрытия информации о доходах подтвердится, то челябинскому парламентарию грозит отзыв мандата.
Законодательное собрание Челябенской области не предоставило данные о счетах Николая Янова. «Законом определен список информации, которая обязательна к опубликованию на официальном сайте. Банковские счета к ним не относится. Сведения о доходах и имуществе проверяются в обязательном порядке у каждого депутата и членов их семей», — объяснила руководитель Ольга Лихачева.
Депутат Законодательного Собрания Илья Зайцев вскрыл махинации с деньгами. Он обнаружил уловки, которые использовали на протяжении долго времени в минсоцполитики региона.
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