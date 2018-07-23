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Казанцев приглашают сыграть в городки, ручеек и бирюльки
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Казанцев приглашают сыграть в городки, ручеек и бирюльки 

АиФ Казань 37 минут назад
Фото: АиФ Казань
25 июля казанцев приглашают сыграть в народные игры в рамках проекта «Культурная среда».
Мероприятие пройдет на площадке перед театром кукол «Экият», сообщает мэрия Казани.
Все желающие смогут сыграть в лапту, бирюльки, городки, ручеек, а также в малоизвестные народные игры каймароса, мерекетенге, калаха. Организуют конкурс «Скауты Татарстана». Начало мероприятия в 16.00.
Также в городе продолжается летняя программа в парках и скверах. 24 июля в 19.00 в сквере им. Аксенова пройдут «Чтения ртом». Со сцены можно прочитать стихотворение или отрывок из произведения.
25 июля в 19.00 в парке «Крылья Советов» студия танца «Андерсен» научит танцевать вальс, польку, контрданс и другие исторические танцы XIX столетия. В 21.00 в тот же день сквере им. Аксенова покажут комедию «Самый лучший день» режиссера Жоры Крыжовникова.
25 и 26 июля в парке Горького состоится Всемирный фестиваль уличного кино. Зрители смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых российских режиссеров и проголосовать за понравившийся фильм, посветив фонариком, телефоном или зажигалкой. Перед показом для гостей фестиваля выступит молодежный оркестр Sforzando. Начало мероприятий в 18.00, киносеансов в 21.00. Также уличный показ организуют 26 июля в парке «Крылья Советов». Казанцам покажут комедию «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Начало сеанса в 21:00.
27 июля в парке «Континент» откроется всероссийский фестиваль уличных культур «Позитив улиц». Более 300 участников продемонстрируют командные батллы, нарисуют граффити, посоревнуются в скейтбординге, ВМХ, хип-хопе и брейк-дансе. Гостей ждет живая музыка. Начало в 19.00, соообщает дирекция парков и скверов Казани.
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