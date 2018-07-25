Должникам по выплате алиментов хотят ограничить получение загранпаспортов

По экспертным оценкам, сегодня в России алименты не платят более 800 тысяч человек, общая задолженность составляет около 100 миллиардов рублей. Ранее сообщалось, что разрабатывается закон, по которому хотят запретить должникам по алиментам сдавать экзамен на водительские права. В Федеральной службе судебных приставов отмечали, что у должников выплата долгового обязательства должна быть важнее, чем получение прав и покупка автомобиля.

"Мы обсуждали эту тему в Совете Федерации . Я считаю, что вождение автомобиля может быть видом деятельности для получения дохода того, кто платит алименты. Лишать его этого источника не совсем правильно. Поэтому я предложил иные параметры возможного влияния на поведение должника. В частности, они касаются выдачи заграничного паспорта и регистрации дорогой собственности", — сообщил в разговоре обозревателем "Российской газеты" председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий ­Рязанский

Действие налогоплательщика, предполагающее относительно высокий уровень дохода и высокие же траты, должно сопровождаться встречным вопросом, считает парламентарий. Если человек может позволить себе покупку дорогого автомобиля, дачи, земельного участка или лодки, почему он не платит алименты своим детям? «Во всяком случае, можно потребовать ответ. Например, что лодка — подарок жены и так далее. То же с загранпаспортом. Если человек может позволить себе потратить, например, сотни тысяч рублей на отдых за границей для новой семьи, почему он не платит детям от предыдущего брака», — отметил Валерий Рязанский.

"О введении ограничительных мер для должников говорят давно и много, и некоторые уже работают. Например, ограничен выезд за рубеж. Не понимаю, почему до сих пор не ввели более строгие меры для должников по выплате алиментов. Может, потому, что на этом пути много бюрократических сложностей, — отметила в разговоре с «РГ» директор Агентства социальной информации Елена Тополева . — В любом случае ограничения по регистрации дорогого имущества кажутся логичными".

Авторы инициативы не видят особых препятствий для исполнения ограничений. Создающиеся сегодня единые информационные системы позволяют налоговой службе получить доступ практически к любой информации о совершенных приобретениях. «Буквально накануне в Совете Федерации принимали внесение изменений в закон о персонализированном учете. По нему властям на местах будет открыт доступ к единой базе данных», — рассказал Валерий Рязанский.

В качестве одного из примеров практического приложения закона он привел взносы в фонд обязательного медстрахования. По закону сегодня взносы в фонды ОМС за неработающих граждан платят регионы. К неработающим относятся пенсионеры, студенты, школьники, инвалиды определенных групп. «Но бывает так, что тот же студент работает круглый год, получает доходы. Бывает, пенсионер не работал, а через некоторое время пошел работать, и уже работодатель должен вносить с его зарплаты взносы в фонды. То есть власти должны иметь доступ к такой информации и контролировать денежные потоки в этой сфере. Пока у них такой возможности не было», — отметил Валерий Рязанский.

Алименты в России не платят более 800 тысяч человек, задолженность составляет около 100 миллиардов рублей

Еще бывает так, что, принимая на работу сотрудника, работодатель не знает о его долгах, в том числе по выплате алиментов, поскольку не имеет доступа к соответствующей базе данных. Этот пробел тоже можно устранить за счет внесения изменений в закон о персональных данных. «Рано или поздно прожектор современных информационных систем высветит всех, кто не платит. И применить какие-то санкционные меры к должникам не составит труда», — отметил Валерий Рязанский.

В России, напомним, сумма алиментов на одного ребенка составляет 1/4, или 25 процентов от доходов плательщика. На двоих детей, соответственно, — 1/3, или 33,3 процента от дохода. На 3 и более детей выплата составляет 1/2, или 50 процентов от доходов родителя, с которым дети не проживают.