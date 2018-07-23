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«Евроскептики» заявили, что не участвуют в проекте Бэннона
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«Евроскептики» заявили, что не участвуют в проекте Бэннона 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Фракция евроскептиков в Европарламенте заявила, что не участвует в проекте экс-советника президента США Стивена Бэннона по созданию в Европе политического фонда в преддверии выборов в Европарламент весной 2019 года, однако считает, что предстоящее голосование станет моментом «выбора между глобализмом и патриотизмом».
Ранее издание Daily Beast сообщило, что Бэннон планирует создать в Европе фонд The Movement ("Движение"), который будет поддерживать движения правопопулистского толка. Одна из первоочередных целей Бэннона, как пишет издание, способствовать формированию правой фракции в Европарламенте после выборов в мае 2019 года.
"Европейские выборы станут четким выбором между глобализмом и патриотизмом, между европейским сверхгосударством и национальным суверенитетом, между массовой миграцией и уважением национальной идентичности", — заявил РИА Новости пресс-секретарь фракции «Европа наций и свобод» (ENF) Том Вандендриссе.
"В настоящий момент наша фракция не вовлечена в инициативу, выдвинутую господином Бэнноном. Как правило, все участники «Европы наций и свобод» будут проводить свои собственные кампании в своих государствах-членах в соответствии со своими приоритетами", — отметил он.
Ранее лидер второй по величине фракции Европарламента «Прогрессивного альянса социалистов и демократов» Удо Булман назвал проект Бэннона «атакой на свободу и демократию в Европе».
В ЕК воздержались от развернутых комментариев, заявив, что «приняли к сведению» сообщения в СМИ о планах Стива Бэннона создать в Европе фонд для оказания помощи правопопулистским движениям.
Бэннон занимал должность старшего советника Белого дома по стратегическим вопросам в январе-августе 2018 года. В последние недели президент Трамп публично поссорился с Бэнноном, заявив, что тот «потерял рассудок». Поводом послужили интервью Бэннона для книги о президентстве Трампа, в которой администрация предстала в нелестном свете.
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