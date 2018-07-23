«Евроскептики» заявили, что не участвуют в проекте Бэннона

Ранее издание Daily Beast сообщило, что Бэннон планирует создать в Европе фонд The Movement ("Движение"), который будет поддерживать движения правопопулистского толка. Одна из первоочередных целей Бэннона, как пишет издание, способствовать формированию правой фракции в Европарламенте после выборов в мае 2019 года.

"Европейские выборы станут четким выбором между глобализмом и патриотизмом, между европейским сверхгосударством и национальным суверенитетом, между массовой миграцией и уважением национальной идентичности", — заявил РИА Новости пресс-секретарь фракции «Европа наций и свобод» (ENF) Том Вандендриссе.

"В настоящий момент наша фракция не вовлечена в инициативу, выдвинутую господином Бэнноном. Как правило, все участники «Европы наций и свобод» будут проводить свои собственные кампании в своих государствах-членах в соответствии со своими приоритетами", — отметил он.

Ранее лидер второй по величине фракции Европарламента «Прогрессивного альянса социалистов и демократов» Удо Булман назвал проект Бэннона «атакой на свободу и демократию в Европе».

В ЕК воздержались от развернутых комментариев, заявив, что «приняли к сведению» сообщения в СМИ о планах Стива Бэннона создать в Европе фонд для оказания помощи правопопулистским движениям.

Бэннон занимал должность старшего советника Белого дома по стратегическим вопросам в январе-августе 2018 года. В последние недели президент Трамп публично поссорился с Бэнноном, заявив, что тот «потерял рассудок». Поводом послужили интервью Бэннона для книги о президентстве Трампа, в которой администрация предстала в нелестном свете.