Сергей Измалков: «Комплексный подход к решению проблем в медицине позволит сделать прорывной шаг вперед»

Участие в ней, наряду со многими экспертами, примет президент Самарской областной ассоциации врачей (СОАВ), председатель Общественного совета при региональном министерстве здравоохранения Сергей Измалков

"В рамках сессии будут секции по цифровой медицине, по IT-технологиям, по улучшению качества медицинской помощи — все это поможет сделать некий срез того, в каком состоянии находится медицина Самарской области , какие проблемы существуют и какие есть пути решения этих проблем. Такой комплексный подход, я убежден, позволит сделать прорывной шаг вперед", — считает Сергей Измалков.

Напомним, встреча на тему «Сбережение народа» станет второй из семи тематических сессий, проведение которых запланировано в Самарской области до сентября. Участие в каждой из сессий принимают как самые опытные эксперты и высокопоставленные чиновники, так и просто инициативные жители региона.