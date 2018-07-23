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Сергей Измалков: «Комплексный подход к решению проблем в медицине позволит сделать прорывной шаг вперед»
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Сергей Измалков: «Комплексный подход к решению проблем в медицине позволит сделать прорывной шаг вперед» 

Волга Ньюс 1 час назад
Участие в ней, наряду со многими экспертами, примет президент Самарской областной ассоциации врачей (СОАВ), председатель Общественного совета при региональном министерстве здравоохранения Сергей Измалков.
"В рамках сессии будут секции по цифровой медицине, по IT-технологиям, по улучшению качества медицинской помощи — все это поможет сделать некий срез того, в каком состоянии находится медицина Самарской области, какие проблемы существуют и какие есть пути решения этих проблем. Такой комплексный подход, я убежден, позволит сделать прорывной шаг вперед", — считает Сергей Измалков.
Напомним, встреча на тему «Сбережение народа» станет второй из семи тематических сессий, проведение которых запланировано в Самарской области до сентября. Участие в каждой из сессий принимают как самые опытные эксперты и высокопоставленные чиновники, так и просто инициативные жители региона.
Итогом обсуждения по каждой теме должны стать предложения, которые войдут в долгосрочную стратегию развития Самарской области — «Стратегию лидерства». Работа выстроена именно по такому формату по инициативе главы региона Дмитрия Азарова, и пока такой подход вызывает только позитивные отзывы у участников.
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