Ещё
«Билайн» представил обновленную digital-концепцию своего ретейла
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Когда грянет кризис, новые требования к дачникам и другие события дня
Когда грянет кризис, новые требования к дачникам и другие события дня

«Билайн» представил обновленную digital-концепцию своего ретейла 

Банки.ру 1 час назад
Фото: Банки.ру
Компания «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») представила обновленную digital-концепцию своего флагманского магазина, расположенного в столице по адресу: Тверская ул., д. 6. «В инновационном салоне технологии используются для эффективного и комфортного обслуживания клиентов. Открытый digital-корнер дает возможность клиентам взаимодействовать с новыми технологиями и демонстрирует современный подход к ретейлу», — говорится в сообщении сотового оператора.
Так, информацию об ассортименте можно получить через сенсорный экран. Он позволяет одновременно двум клиентам выбрать нужную модель смартфона или другого гаджета, узнать характеристики, сравнить с другими моделями, тут же оплатить свою покупку и получить ее на кассе. Рядом в шести голографических витринах представлены самые интересные на данный момент предложения. Динамичные голограммы с виртуальным контентом демонстрируют ключевые характеристики устройств.
Посетители салона могут испытать симулятор полетов в виртуальной реальности. Он работает с помощью смартфона, VR-очков и специального тренажера, который имитирует состояние полета. Другие новые возможности привычных гаджетов демонстрируются в галерее mHealth. Эта зона рассказывает о современных медицинских девайсах, благодаря которым можно использовать смартфон для наблюдения за здоровьем.
В зоне big-data на сенсорном экране можно ознакомиться с частью результатов анализа больших данных, которые собирает «Билайн». На интерактивной тепловой карте Москвы можно посмотреть, какими смартфонами пользуются жители разных районов, в каком районе чаще всего ездят за границу, и получить другую информацию, основанную на обезличенном анализе данных.
Англоговорящие посетители могут получить в салоне консультацию с помощью робота. Он удаленно управляется из центра поддержки клиентов и обеспечивает видеосвязь посетителей с англоговорящими сотрудниками. В дальнейшем количество языков, на которых будут вестись консультации, планируется увеличить.
В digital-корнере открыта зона TV. Там клиент может посмотреть телепрограмму или фильм из медиатеки, которая доступна абонентам «Билайн ТВ». Кроме того, во флагманском салоне расположена партнерская зона с кофейней. Всего в ретейле «Билайна» на территории России открыто более 70 партнерских зон. Наряду с кофейнями клиенты могут воспользоваться банкоматами, почтоматами, туристическим сервисом и другими услугами.
Также в компании рассказали, что «потерявшиеся дети или страдающие потерей памяти пожилые люди, нуждающиеся в помощи, могут получить ее в салонах „Билайн“ в рамках программы „Островок безопасности“. Инициатива запущена совместно с поисково-спасательным отрядом „Лиза Алерт“ и охватывает все магазины оператора. „Флагман“ на Тверской стал первым салоном, где для „Островка“ оформлена специальная зона с красной кнопкой, нажав на которую можно получить немедленную помощь от сотрудника салона. Здесь же установлен демонстрационный стенд, рассказывающий о том, как технологии помогают в поиске пропавших людей».
Продуктовый виджет
Банки.ру: последние новости
Глава Mastercard в России: у россиян большой аппетит к инновациям Курсы доллара и евро на 23 июля Сбербанк работает над развитием двухфакторной аутентификации
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль65
Россияне взбунтовались из-за нового налога439
Из россиян сделают «вечных пешеходов»203
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе300
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян145
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение