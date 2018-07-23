«Билайн» представил обновленную digital-концепцию своего ретейла

Компания «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») представила обновленную digital-концепцию своего флагманского магазина, расположенного в столице по адресу: Тверская ул., д. 6. «В инновационном салоне технологии используются для эффективного и комфортного обслуживания клиентов. Открытый digital-корнер дает возможность клиентам взаимодействовать с новыми технологиями и демонстрирует современный подход к ретейлу», — говорится в сообщении сотового оператора.

Так, информацию об ассортименте можно получить через сенсорный экран. Он позволяет одновременно двум клиентам выбрать нужную модель смартфона или другого гаджета, узнать характеристики, сравнить с другими моделями, тут же оплатить свою покупку и получить ее на кассе. Рядом в шести голографических витринах представлены самые интересные на данный момент предложения. Динамичные голограммы с виртуальным контентом демонстрируют ключевые характеристики устройств.

Посетители салона могут испытать симулятор полетов в виртуальной реальности. Он работает с помощью смартфона, VR-очков и специального тренажера, который имитирует состояние полета. Другие новые возможности привычных гаджетов демонстрируются в галерее mHealth . Эта зона рассказывает о современных медицинских девайсах, благодаря которым можно использовать смартфон для наблюдения за здоровьем.

В зоне big-data на сенсорном экране можно ознакомиться с частью результатов анализа больших данных, которые собирает «Билайн». На интерактивной тепловой карте Москвы можно посмотреть, какими смартфонами пользуются жители разных районов, в каком районе чаще всего ездят за границу, и получить другую информацию, основанную на обезличенном анализе данных.

Англоговорящие посетители могут получить в салоне консультацию с помощью робота. Он удаленно управляется из центра поддержки клиентов и обеспечивает видеосвязь посетителей с англоговорящими сотрудниками. В дальнейшем количество языков, на которых будут вестись консультации, планируется увеличить.

В digital-корнере открыта зона TV. Там клиент может посмотреть телепрограмму или фильм из медиатеки, которая доступна абонентам «Билайн ТВ». Кроме того, во флагманском салоне расположена партнерская зона с кофейней. Всего в ретейле «Билайна» на территории России открыто более 70 партнерских зон. Наряду с кофейнями клиенты могут воспользоваться банкоматами, почтоматами, туристическим сервисом и другими услугами.

Также в компании рассказали, что «потерявшиеся дети или страдающие потерей памяти пожилые люди, нуждающиеся в помощи, могут получить ее в салонах „Билайн“ в рамках программы „Островок безопасности“. Инициатива запущена совместно с поисково-спасательным отрядом „Лиза Алерт“ и охватывает все магазины оператора. „Флагман“ на Тверской стал первым салоном, где для „Островка“ оформлена специальная зона с красной кнопкой, нажав на которую можно получить немедленную помощь от сотрудника салона. Здесь же установлен демонстрационный стенд, рассказывающий о том, как технологии помогают в поиске пропавших людей».

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