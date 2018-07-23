Музыка навсегда в ресторане

Еще совсем недавно поход в ресторан для большинства из нас был отдельным и нечастым праздником. Для такого визита обычно бывал весомый повод — день рождения, свадьба, удачная защита диссертации. И расходы предполагались тоже весомые, не все могли себе позволить. Сейчас все по-другому.

Конечно, традиционные праздничные поводы никуда не делись, но посещение ресторана или кафе стало более привычным делом. Сюда приходят с давнишними однокашниками и нынешними друзьями, для деловой встречи с партнерами и на романтические свидания. То есть не только вкусно поесть и красиво попить, но еще и пообщаться.

Между тем понимание ресторана как места для праздника крепко засело в мозгах рестораторов. А первый признак нашего праздника, известное дело, разудалая музыка погромче. Никакого общения такой ярмарочный формат не предполагает по определению. Сказать девушке что-нибудь романтичное вполголоса не получится, придется перекрикивать навязчивый сервис. Ничего серьезного обсудить с коллегами тоже не выйдет. Да и обмениваться воспоминаниями о студенческой юности в таком тотальном грохоте как-то неуютно. При этом агрессивное музыкальное сопровождение никак не связано ни с национальной кухней конкретного заведения, ни с качеством его еды. Соперничать в децибелах с безудержным ресторанным весельем могут разве что отечественные отраслевые выставки, организаторы которых тоже почему-то уверены, что посещающие их профессионалы приходят вовсе не по делу, а разухабисто повеселиться.

Да, встречаются заведения, где музыка звучит ненавязчивым негромким фоном, не мешая гостям общаться. И что же нам теперь, выбирать ресторан не по еде, а по децибелам?