Ещё
Человек-энциклопедия. Юрий Козлов отмечает юбилей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Когда грянет кризис, новые требования к дачникам и другие события дня
Когда грянет кризис, новые требования к дачникам и другие события дня

Человек-энциклопедия. Юрий Козлов отмечает юбилей 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
23 июля писатель, главный редактор «Роман-газеты», а с недавнего времени и один из ведущих колумнистов «Вечерней Москвы» Юрий Козлов отмечает юбилей — 65 лет!
Литература литературе — рознь. Проза Юрия Козлова — особенная, поскольку особенен и он. Бесконечно скромный человек, Юрий Вильямович на самом деле — настоящая «ходячая энциклопедия». Причем знания его и эрудиция кажутся беспредельными: о чем ни зайди речь, он мигом «вытаскивает из головы» какие-то фантастические знания, подробности, готов практически к мгновенному анализу литературных событий как далекого прошлого, так и настоящего. Хотя почему только литературных? Общественное и ментальное — базовые вещи в его произведениях, каждое из которых становится событием не только в литературных кругах.
Конечно, мы поспешили поздравить Юрия Вильямовича с юбилеем: пожелать не только здоровья и успехов, но и простого человеческого счастья. И, конечно, поинтересовались, над чем он, автор более 30 книг, работает сейчас.
Оказалось, писатель, как всегда, пишет об остром:
— Ну, пока рано говорить о чем-то конкретном, но скажем так: пишу о психологии людей, которые родились и живут уже в другой системе, в новом, несоветском обществе. Ведь с 1990-х, между прочим, прошла уже почти треть века.
— Книга о новом поколении?
— Да, пытаюсь понять, что это выросли за люди. Ведь они воспитывались совершенно в других обстоятельствах — в новой системе образования в том числе, новой стране.
РЕДАКЦИЯ «ВМ» ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮРИЯ ВИЛЬЯМОВИЧА С ЮБИЛЕЕМ И ЖЕЛАЕТ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ
Вечерняя Москва: последние новости
Новые фото Титана поражают своей красотой Украинский вице-адмирал: нужно заминировать Азовское море Депутат Госдумы предлагает запретить главным телеканалам страны приобретать иностранные фильмы и передачи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль80
Россияне взбунтовались из-за нового налога439
Из россиян сделают «вечных пешеходов»203
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе301
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян151
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение