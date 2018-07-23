Человек-энциклопедия. Юрий Козлов отмечает юбилей

23 июля писатель, главный редактор «Роман-газеты», а с недавнего времени и один из ведущих колумнистов «Вечерней Москвы» Юрий Козлов отмечает юбилей — 65 лет!

Литература литературе — рознь. Проза Юрия Козлова — особенная, поскольку особенен и он. Бесконечно скромный человек, Юрий Вильямович на самом деле — настоящая «ходячая энциклопедия». Причем знания его и эрудиция кажутся беспредельными: о чем ни зайди речь, он мигом «вытаскивает из головы» какие-то фантастические знания, подробности, готов практически к мгновенному анализу литературных событий как далекого прошлого, так и настоящего. Хотя почему только литературных? Общественное и ментальное — базовые вещи в его произведениях, каждое из которых становится событием не только в литературных кругах.

Конечно, мы поспешили поздравить Юрия Вильямовича с юбилеем: пожелать не только здоровья и успехов, но и простого человеческого счастья. И, конечно, поинтересовались, над чем он, автор более 30 книг, работает сейчас.

Оказалось, писатель, как всегда, пишет об остром:

— Ну, пока рано говорить о чем-то конкретном, но скажем так: пишу о психологии людей, которые родились и живут уже в другой системе, в новом, несоветском обществе. Ведь с 1990-х, между прочим, прошла уже почти треть века.

— Книга о новом поколении?

— Да, пытаюсь понять, что это выросли за люди. Ведь они воспитывались совершенно в других обстоятельствах — в новой системе образования в том числе, новой стране.

РЕДАКЦИЯ «ВМ» ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮРИЯ ВИЛЬЯМОВИЧА С ЮБИЛЕЕМ И ЖЕЛАЕТ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ